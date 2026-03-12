İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 105’inci yıl dönümü dolayısıyla Tunceli’de anlamlı bir anma programı düzenlendi.

Programda milli şair Mehmet Akif Ersoy rahmet ve minnetle anılırken, öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Tunceli İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Tülay Doğan yaptı.

Doğan, "Bir şiirin kabulünü anmak için değil, bir milletin bağımsızlık mücadelesinin ve umudunun sesi olan İstiklal Marşımızın kabulünün 105’inci yıldönümünü kutlamak için toplandık. 12 Mart 1921’de TBMM’de kabul edilen İstiklal Marşı yokluklar ve zorluklar içinde verilen bir mücadelenin kalpten gelen haykırışıdır" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu öğrencisi Ali Haydar Sançar "Korkmadım" adlı şiiri okudu. Ardından Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Bir Milletin Şahlanışı" isimli oratoryo gösterisi sahnelendi. Etkinlikte Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve mücadelesini anlatan kısa bir video izletilirken, ortaokullar arasında düzenlenen İstiklal Marşı’nı 10 kıta ezbere okuma yarışmasında birinci olan Tunceli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hasan Tanay, İstiklal Marşı’nı ezbere okuyarak izleyenlerden büyük alkış aldı. Programın sonunda Dersim Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Milletime İthafen" adlı gölge oyunu sahnelendi.

Programa Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, il protokolü, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı.