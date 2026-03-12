Mehmet Akif Ersoy, 19 Ekim 1920’de İstanbul’dan Ankara’ya, oradan da Kastamonu’ya gelerek iki aydan fazla süre kentte kaldı. Bu dönemde Milli Mücadele için konuşmalar yapan ve Açıksöz gazetesinde 8 şiiri yayımlanan Akif, İstiklal Marşı’nı da ilk kez burada yayımlanmak üzere Kastamonu’ya gönderdi.

İLK YAYIN: SEBİLÜRREŞAD VE AÇIKSÖZ

İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de TBMM tarafından resmi olarak kabul edilmeden önce:17 Şubat 1921’de Ankara’da Sebilürreşad dergisinde,

21 Şubat 1921’de Kastamonu’da Açıksöz gazetesinde manşetten yayımlandı.

Kütüphane Müdürü Erdal Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Mehmet Akif kendi dergisi Sebilürreşad’da yayımlayabilirdi ama Kastamonu’yu tercih etti. Çünkü 1920’de burada uzun süre kaldı, derin dostluklar kurdu ve Milli Mücadele faaliyetlerinde bulundu. Bu nedenle İstiklal Marşı’nı ilk kez yayımlanmak üzere Kastamonu’ya gönderdi” dedi.

GAZETEDEKİ ÖZEL NOT DİKKAT ÇEKİYOR

Açıksöz gazetesinin ilgili nüshasının üst kısmında yer alan kısa notta şu ifade bulunuyor: “Şair-i Azam muhterem Mehmet Akif Beyefendi, İstiklal Marşı unvanlı güzel şiirin ilk kez neşri şerefini gazetemize lütuf buyurmuştur.” Arslan, bu ifadenin Akif’in şiiri özellikle Kastamonu’da ilk kez yayımlatmak istediğinin kanıtı olduğunu vurguladı.

KÜTÜPHANEDE BİNLERCE ESER ARASINDA ÖZEL YER

2 Ocak 1925’te Memleket Kütüphanesi olarak kurulan Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi’nde yaklaşık 14 bin yazma ve matbu eser bulunuyor. Arslan, “İkisi de İstiklal Marşı’mızla ilgili çok önemli belgeler. Binlerce kitap araştırmacıların hizmetinde, bu iki eser ise milli hafızamızın en değerli parçalarından” diye konuştu.Bu orijinal nüshalar, İstiklal Marşı’nın yayın tarihine dair bilinmeyen detayları gözler önüne sererek tarih meraklılarını Kastamonu’ya davet ediyor.