Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde ve Belçika İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığıyla hazırlanan Dokuzuncu Sanat Art Nouveau Çizgi Roman Sanatında Art Nouveau sergisi Beyoğlu İstiklal Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Açılış törenine Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ile Belçika Krallığı İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht katıldı.

Sergi on dokuzuncu yüzyılın sonunda dünyayı etkisi altına alan ve hem Brüksel'in hem de İstanbul'un mimari yapısını değiştiren Art Nouveau akımını yeni bir bakış açısıyla ele alıyor. Bu akım kıvrımlı çizgiler doğadan esinlenen motifler ve organik formlarla tanınıyor. Brüksel bu akımın en önemli merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor çünkü ünlü mimarlar burada özgün yapılar ortaya koydu. İstanbul'da ise özellikle Beyoğlu ve çevresindeki tarihi yapılarda Art Nouveau izleri hala görülebiliyor.

Çizgi roman Fransa ve Belçika'da dokuzuncu sanat olarak kabul ediliyor ve geniş kitleler tarafından seviliyor. Sergi bu popüler sanat dalını kullanarak Art Nouveau akımını modern bir dille yeniden yorumluyor. Belçika Çizgi Roman Merkezi adına Mélanie Andrieu küratörlüğünü üstlendi. Sergide yer alan eserler hem tarihi motifleri hem de çağdaş çizgi roman tekniklerini bir araya getiriyor. Ziyaretçiler Art Nouveau'nun kıvrımlı estetiğinin çizgi roman panellerinde nasıl hayat bulduğunu yakından görebiliyor. Bu yaklaşım mirası sadece geçmişte bırakmayıp genç nesillere de aktarmayı hedefliyor.

İstanbul ve Brüksel arasındaki kültürel bağlar yüzyıllara dayanıyor. İki kent de sanat ve mimari alanında zengin bir geçmişe sahip. Bu sergi gibi projeler bu bağları günümüze taşıyor ve karşılıklı anlayışı güçlendiriyor. Sergi yalnızca tarihi bir dönemi anmakla kalmıyor aynı zamanda çizgi roman aracılığıyla mirası dinamik ve erişilebilir kılıyor. Sanatseverler hem görsel hem de hikaye anlatımı açısından zengin bir deneyim yaşıyor. Böyle etkinlikler kentlerin kültür turizmine de katkı sağlıyor çünkü ziyaretçiler farklı ülkelerin ortak mirasını tek bir mekanda.

Sergi yirmi altı Temmuz iki bin yirmi altı tarihine kadar Beyoğlu İstiklal Sanat Galerisi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Giriş ücretsiz olduğu için sanatseverler ve öğrenciler bu özel sergiyi kolayca gezebiliyor. Sergi alanı hem yetişkinler hem de genç izleyiciler için uygun şekilde tasarlandı. Ziyaret sırasında Art Nouveau motiflerinin çizgi romanlardaki yansımaları hakkında bilgi edinmek mümkün. Bu tür ücretsiz etkinlikler kültürün daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor ve Beyoğlu'nun kültür sanat merkezi kimliğini güçlendiriyor.