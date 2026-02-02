Yeniçağ Gazetesi
02 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Anasayfa Gündem "İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle": Okullarda bayrak haftası

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası

Tüm okullarda bayrak haftası başlıyor. Birlik ve aidiyet temalı etkinliklerle ikinci dönem milli bilinç açılacak. Bayrak sevgisi yarışmalar, sergiler ve sunumlarla gençlere aşılanacak...

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlangıcında

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası - Resim: 2

tüm resmi ve özel okullarda milli birlik ruhunu ve ortak aidiyet hissini kuvvetlendirecek farkındalık ile eğitim etkinliklerini devreye alıyor.

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası - Resim: 3

2 Şubat Pazartesi itibarıyla başlayacak ilk hafta, tamamen milli değerlerin daha güçlü biçimde içselleştirilmesine odaklanacak.

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası - Resim: 4

Bu çalışma, devlet okulları yanında özel eğitim kurumlarını da içine alıyor.

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası - Resim: 5

Öğrencilerin ortak aidiyet duygusunu yükseltmeyi ve dönemin ikinci kısmını yüksek milli bilinçle açmayı hedefliyor.

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası - Resim: 6

Etkinlikler haftası süresince okul kampüsleri Türk bayraklarıyla süslendi.

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası - Resim: 7

Dersliklerde bayrağın tarihî anlamı ve manevi derinliği hakkında bilgilendirici anlatımlar gerçekleştirildi.

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası - Resim: 8

Öğrenciler pasif dinleyici konumunda kalmayacak.

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası - Resim: 9

Bayrak konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlenecek, afiş çalışmaları yapılacak ve yaratıcı sergiler açılacak.

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası - Resim: 10

Bakanlığın belirlediği programın ana yaklaşımı, bağımsızlığın simgesi bayrak ile geleceğin teminatı eğitimi bir araya getirmek üzerine kurulu.

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası - Resim: 11

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle” sloganı rehberliğinde yürütülen bu dönemde

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası - Resim: 12

Yeni nesillerin vatan sevgisini kökleştirmesi

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası - Resim: 13

Bayrağın etrafında kenetlenerek birleştirici rolünü kavraması amaçlanıyor.

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası - Resim: 14

Tüm faaliyetlerin Türkiye’nin ileriye dönük vizyonu doğrultusunda güçlü millet şuurunu beslemesi

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası - Resim: 15

okullarda dayanışma ortamını güçlendirmesi öngörülüyor.

Yeniçağ Gazetesi
