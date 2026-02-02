Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlangıcında
“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”: Okullarda bayrak haftası
Tüm okullarda bayrak haftası başlıyor. Birlik ve aidiyet temalı etkinliklerle ikinci dönem milli bilinç açılacak. Bayrak sevgisi yarışmalar, sergiler ve sunumlarla gençlere aşılanacak...Derleyen: Gül Devrim Koyun
tüm resmi ve özel okullarda milli birlik ruhunu ve ortak aidiyet hissini kuvvetlendirecek farkındalık ile eğitim etkinliklerini devreye alıyor.
2 Şubat Pazartesi itibarıyla başlayacak ilk hafta, tamamen milli değerlerin daha güçlü biçimde içselleştirilmesine odaklanacak.
Bu çalışma, devlet okulları yanında özel eğitim kurumlarını da içine alıyor.
Öğrencilerin ortak aidiyet duygusunu yükseltmeyi ve dönemin ikinci kısmını yüksek milli bilinçle açmayı hedefliyor.
Etkinlikler haftası süresince okul kampüsleri Türk bayraklarıyla süslendi.
Dersliklerde bayrağın tarihî anlamı ve manevi derinliği hakkında bilgilendirici anlatımlar gerçekleştirildi.
Öğrenciler pasif dinleyici konumunda kalmayacak.
Bayrak konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlenecek, afiş çalışmaları yapılacak ve yaratıcı sergiler açılacak.
Bakanlığın belirlediği programın ana yaklaşımı, bağımsızlığın simgesi bayrak ile geleceğin teminatı eğitimi bir araya getirmek üzerine kurulu.
“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle” sloganı rehberliğinde yürütülen bu dönemde
Yeni nesillerin vatan sevgisini kökleştirmesi
Bayrağın etrafında kenetlenerek birleştirici rolünü kavraması amaçlanıyor.
Tüm faaliyetlerin Türkiye’nin ileriye dönük vizyonu doğrultusunda güçlü millet şuurunu beslemesi
okullarda dayanışma ortamını güçlendirmesi öngörülüyor.