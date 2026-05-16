TMSF Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen açık artırmaya üç şirket katılırken, yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek teklifi veren Paşalı Grup ihaleyi kazandı.

ŞİRKET DEĞERİ 4 MİLYAR TL ARTTI

Satış sürecinde İstikbal Mobilya’nın değerindeki artış dikkat çekti. İlk ihalede muhammen bedel 12 milyar 500 milyon TL olarak belirlenmiş, ancak yeterli katılım sağlanamadığı için ihale iptal edilmişti.

Son gerçekleştirilen ihalede ise şirketin değeri yaklaşık 4 milyar TL artarak 16 milyar 500 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu artış, yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığına işaret etti.

PAŞALI GRUP’TAN YENİ SEKTÖR HAMLESİ

1978 yılında inşaat sektörüyle faaliyetlerine başlayan Paşalı Grup, zaman içinde otomotiv, araç kiralama ve turizm alanlarında da büyüme kaydetti. 1991 yılında merkezini İstanbul’a taşıyan grup, Adem Paşalı yönetiminde yatırımlarını çeşitlendirmeyi sürdürüyor.

İstikbal Mobilya’nın satın alınmasıyla birlikte Paşalı Grup, mobilya sektörüne de güçlü bir giriş yapmış oldu.

GÖZLER YENİ STRATEJİLERDE

Satışın ardından sektör temsilcileri ve yatırımcılar, Paşalı Grup’un İstikbal Mobilya’daki yeni dönem stratejilerine odaklandı. Markanın üretim, ihracat ve büyüme planlarının önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.