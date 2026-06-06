“İstikbal Göklerdedir” sözünden ilham alınarak geleceğin havacılık, uçak ve uzay bilimleri uzmanlarını yetiştirmek amacıyla kurulan İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk mezunlarını törenle uğurladı. Dünyanın ilk ve tek havalimanı yerleşkesi içinde bulunan lise, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İGA Havalimanı İşletmesi ve Türk Hava Yolları Teknik AŞ arasında imzalanan protokolle açılmıştı. Bu özel eğitim kurumu, öğrencilerine teorik bilginin yanı sıra gerçek uçaklar üzerinde pratik deneyim sunarak Türkiye’nin havacılık sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefliyor.

İGA’DAN TARİHİ MEZUNİYET TÖRENİ

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın ev sahipliğinde düzenlenen mezuniyet törenine İGA Üst Yöneticisi Selahattin Bilgen de katıldı. Bilgen, törende yaptığı konuşmada mezunlara seslenerek şöyle dedi: Bugün bu hedefin ilk meyvelerini birlikte topluyoruz. Havacılık sektörünün dayanıklılığı, güvenilirliği ve kalıcılığı temsil ettiğini vurgulayan Bilgen, öğrencilerden kariyerlerinde bulundukları her yerde bu güçle tutunmalarını ve iz bırakmalarını istedi.



İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hazırlık sınıfı dahil beş yıllık eğitim süresiyle öne çıkıyor. Öğrenciler İngilizce hazırlık eğitiminin ardından Uçak Bakım, Ulaştırma Hizmetleri ve Yiyecek İçecek Hizmetleri gibi alanlarda uzmanlaşıyor. Okulun havalimanı içinde yer alması sayesinde öğrenciler, sektörün en modern tesislerinde staj ve işbaşı eğitimi alma fırsatı buluyor. İGA ve THY Teknik AŞ’nin desteğiyle ücretsiz konaklama, ulaşım ve sektörle entegre uygulamalı dersler sunuluyor. Bu model, mezunların hem ulusal hem uluslararası arenada istihdam edilebilir nitelikte yetişmesini sağlıyor.

Okulun mezun vermesi, Türkiye’nin hızla büyüyen havacılık sektörüne büyük bir katkı anlamına geliyor. İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en büyük kapasiteli tesislerinden birinde eğitim gören gençler, mezuniyetle birlikte sektördeki nitelikli eleman açığını kapatacak. İGA’nın eğitim yatırımları, yalnızca mezuniyet töreniyle sınırlı kalmıyor. Havalimanı işletmecisi, uzun vadede binlerce gence istihdam kapısı açmayı ve Türkiye’yi küresel havacılıkta lider konuma taşımayı hedefliyor.

Bu ilk mezuniyet, “İstikbal Göklerdedir” mottosunun somut bir başarısı olarak kayıtlara geçti. Lise, kısa sürede ulusal ve uluslararası projelere imza atarak öğrencilerine robotik yarışmaları, Erasmus plus programları ve sektör buluşmaları gibi fırsatlar sunmaya devam ediyor. Mezuniyet töreni, hem öğrencilerin emeğinin karşılığı hem de Türkiye’nin eğitimdeki yenilikçi yaklaşımının bir nişanesi oldu.