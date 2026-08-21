TÜİK tarafından paylaşılan 2026 yılı ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri, sanayi çarklarının istihdam yaratmakta zorlandığını net bir şekilde ortaya koydu.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yıllık yüzde 1,7 artış gösterse de bu büyümenin tamamen inşaat yüzde 5,0 ve hizmet yüzde 3,1 sektörlerinin sırtına yüklendiği görüldü.

Üretimin ve reel ekonominin ana omurgası olan sanayi sektöründe ise istihdam yıllık yüzde 2,2 azaldı. Çeyreklik bazda bakıldığında da sanayi istihdamındaki yüzde 0,1'lik erime, üretim tarafındaki kan kaybının kesintisiz sürdüğünü teyit etti.

ÇALIŞANIN KAZANCI SINIRLI KALDI, YAN MALİYETLER PATLADI

Açıklanan verilerin en dikkat çekici ve tepki toplayan kısmı ise işgücü maliyetlerindeki derin dengesizlik oldu. Sanayi, inşaat ve hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti yıllık yüzde 34,0 artarken, doğrudan çalışanın cebine giren saatlik kazanç endeksi yüzde 32,3 artışla sınırlı kaldı. Buna karşılık vergi, sigorta primi ve diğer yasal giderleri kapsayan "saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti" yıllık yüzde 42,9 gibi fahiş bir oranda yükseldi. Özellikle ticaret ve hizmet sektöründe kazanç dışı maliyet artışının yüzde 47,2'ye ulaşması, üretici ve işverenin üzerindeki kamusal yükün ne denli ağırlaştığını, buna karşın emekçinin reel gelirinin nasıl baskılandığını gözler önüne serdi.

BÜYÜME SADECE İNŞAAT VE HİZMETE SIKIŞTI

İşgücü girdilerindeki sınırlı canlılığın sadece belirli sektörlere sıkışması üretim dengesini tehdit ediyor. Toplam çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 2,7 artarken, bu artış inşaat sektöründe yüzde 7,3, hizmet sektöründe yüzde 3,1 oldu; sanayide çalışılan saat ise yıllık bazda yüzde 0,2 ile neredeyse durma noktasına geldi. Brüt ücret ve maaş endeksi genel toplamda yıllık yüzde 35,8 artış kaydetmesine rağmen, sanayideki brüt ücret artışının yüzde 33,2, inşaat 38,3 ve hizmet yüzde 37,1 sektörlerinin gerisinde kalması, imalat sektörünün cazibesini kaybettiğinin acı bir göstergesi oldu.

Üretimin merkezinde istihdamın gerilemesi ve vergi-prim yükünü simgeleyen kazanç dışı maliyetlerin reel kazanç artışını açık arayla sollaması, ekonomide üretim odaklı yapıdan uzaklaşıldığının somut bir tablosu olarak değerlendiriliyor.