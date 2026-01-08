Paylaşılan notta, sınıf başkanı Yusuf’un görevinden istifa ettiğini belirtirken “bu benim isteğim, kimse zorlamadı” ifadesine yer vermesi, kullanıcılar tarafından mizahi yorumlarla karşılandı. Notun sonunda yer alan “yerime geçecek arkadaşlara başarılar dilerim” mesajı ise birçok kişi tarafından “kurumsal istifa metinlerinden daha net” şeklinde yorumlandı.

“Keşke Herkes Bu Kadar Kolay İstifa Edebilse”

Paylaşımın ardından sosyal medyada yapılan yorumlarda, istifanın bu kadar net ve sorunsuz şekilde gerçekleşmesine dikkat çekildi. Kullanıcılar, özellikle siyasette ve kamusal görevlerde istifa kültürünün neredeyse hiç işletilmemesiyle bu durumu kıyasladı.

Bazı yorumlarda,

“Bir sınıf başkanı istifa edebiliyorsa, yıllardır koltuğunu bırakmayanlar da düşünsün”,

“En şeffaf istifa bu olabilir”

ifadeleri yer aldı.

Küçük Bir Not, Büyük Bir Tartışma

Basit bir defter yaprağına yazılan bu istifa metni, kısa sürede binlerce etkileşim alırken, Türkiye’de istifa kavramının neden bu kadar ‘olağanüstü’ görüldüğü sorusunu da yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medya kullanıcılarına göre, bu istifa sadece bir sınıf başkanlığından değil; aynı zamanda “sorumluluk almanın ve bırakabilmenin” de küçük ama çarpıcı bir örneği oldu.