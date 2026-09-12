22 yıldır aynı şirkette çalışıyordu
Fransa’da bir otomobil bayisinde görev yapan çalışan, 1998 yılından itibaren şirkette satış müdürü olarak çalışıyordu. Ancak 2020 yılında alınan bir karar, tarafları yıllarca sürecek bir hukuk mücadelesinin karşı karşıya getirdi.
İşten çıkarıldı, belgeyi mahkemeye götürdü: Patronun tek hatası çalışanı zengin etti
İşten çıkarılan çalışan, kendisine verilen belgedeki bir ayrıntıyı fark ederek konuyu yargıya taşıdı. Yaklaşık 6 yıl süren hukuk mücadelesinin sonunda şirketin yaptığı hata ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla eski çalışana yaklaşık 13 milyon 650 bin TL ödenmesine hükmedildi..Kaynak: Diğer
22 yıldır aynı şirkette çalışıyordu
“Ciddi görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle çıkarıldı
Satış müdürünün işine 22 Temmuz 2020 tarihinde son verildi. Şirket, işten çıkarma gerekçesi olarak “ciddi görevi kötüye kullanma” iddiasını gösterdi.
Tazminat ve ihbar hakkından mahrum kalacaktı
İşveren, belirtilen gerekçeye dayanarak çalışanın ihbar süresi ve kıdem tazminatı gibi haklardan yararlanamayacağını savundu. Ancak eski çalışan şirketin kararını kabul etmeyerek yargıya başvurdu.
Mahkeme işten çıkarma belgesini mercek altına aldı
Yaklaşık 6 yıl süren hukuk mücadelesinde işten çıkarma belgesi ayrıntılı olarak incelendi. İnceleme sırasında evraktaki kritik bir ayrıntı davanın seyrini tamamen değiştirdi.
Belgedeki tek imza her şeyi değiştirdi
İşten çıkarma bildirimini imzalayan kişinin şirketle herhangi bir yasal bağı, iş ilişkisi veya temsil yetkisinin bulunmadığı ortaya çıktı. Başka bir ifadeyle kritik belge, bunu imzalamaya yetkisi olmayan bir kişi tarafından imzalanmıştı.
İşten çıkarma prosedürü geçersiz sayıldı
Dosyayı değerlendiren Fransa Yargıtayı, bildirimin yetkisiz kişi tarafından imzalanması nedeniyle işten çıkarma prosedürünü geçersiz kabul etti. Mahkeme, çalışana yöneltilen görevi kötüye kullanma iddiasının içeriğini incelemeye dahi gerek görmedi.
Şirkete milyonluk fatura çıktı
Mahkeme, işten çıkarmanın gerçek ve geçerli bir nedene dayanmadığı sonucuna vardı. Şirketin eski çalışanına 242 bin 595 euro tazminat ödemesine hükmedildi. Bu tutarın yaklaşık 13 milyon 650 bin TL olduğu belirtildi.
Tek idari hata 6 yıllık davayı belirledi
Şirketin işten çıkarma sürecinde yaptığı imza hatası, yıllar süren davanın sonucunda belirleyici oldu. 2020’de başlayan hukuk mücadelesi, eski çalışana milyonlarca liralık tazminat ödenmesi kararıyla sonuçlandı.