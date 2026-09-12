İşten çıkarıldı, belgeyi mahkemeye götürdü: 13 milyon TL kazandı

Belgedeki tek imza her şeyi değiştirdi

İşten çıkarma bildirimini imzalayan kişinin şirketle herhangi bir yasal bağı, iş ilişkisi veya temsil yetkisinin bulunmadığı ortaya çıktı. Başka bir ifadeyle kritik belge, bunu imzalamaya yetkisi olmayan bir kişi tarafından imzalanmıştı.