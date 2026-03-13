Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar, vatandaşların çaresizliğini gözer önüne seriyor. Ramazanda taze pide almanın bile lüks haline geldiği bugünlerde, bir vatandaş hayır işlemek isterken ortaya yürek burkan görüntüler çıktı.

Bir hayırsever, ücretsiz pide dağıtırken çoğunluğu emekli vatandaşların birbiriyle yarış haline girdiği görüldü.

Yürümekte zorluk çeken yaşlı bir vatandaş ücretsiz pide alabilmek için tekerlekli sandalyesinden kalkmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamı fark ettikten sonra kendisine pidelerini paylaştı.

Yaşanan olay sosyal medyada büyük ilgi topladı. Sosyal medya kullanıcıları "Türkiye'nin refah manzarası" yorumlarını yaptı.