Yapay zeka, artık hayatı kolaylaştıran bir inovasyon olarak yaşamın önemli bir parçası haline geldi. İş süreçlerini kolaylaştırmasının yanı sıra araştırmalardan yazılım sektörüne kadar birçok alanda etkin şekilde kullanılıyor. Dünya genelinde yapay zeka kullanımının artmasıyla birlikte, kullanıcıların hangi araçları tercih ettiği de netleşti.

CHATGPT PAZARI DOMİNE ETTİ

Statcounter’ın yayımladığı son rapora göre, OpenAI’in ürünü ChatGPT dünya genelinde yüzde 81,84’lük pazar payıyla zirvede yer aldı. İkinci sırada yüzde 11,06 ile Perplexity bulunurken, Copilot yüzde 3,06 ve Gemini yüzde 2,97’lik paya sahip oldu. Veriler, dünyada en çok kullanılan yapay zeka aracının açık ara ChatGPT olduğunu gösterdi.

TABLO TÜRKİYE'DE DE DEĞİŞMEDİ

Veriler, Türkiye’deki yapay zeka tercihlerini de ortaya koydu. Dünya geneline benzer şekilde ChatGPT, Türkiye’de de en çok tercih edilen araç oldu ve pazarın yüzde 90,24’ünü kapsadı. ChatGPT’yi yüzde 5,62 ile Gemini takip ederken, Perplexity, Copilot ve Claude ise daha sınırlı oranlarda kaldı.

Türkiye verilerinde dikkat çeken bir diğer unsur ise Gemini’nin yükselişi oldu. Kasım 2025 döneminde bazı kullanıcıların ChatGPT yerine Gemini’yi tercih etmeye başladığı görüldü.