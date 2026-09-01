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TÜRK-İŞ’in Ağustos ayı açıklamasında açlık sınırı 37 bin 388 TL'ye, yoksulluk sınırı 121 bin 786 TL'ye çıktığı açıklandı. Açlık sınırı karşısında ne emekli ne de asgari ücretlinin maaşı yetişebiliyor.

Hayat pahalılığı vatandaşın cebini zorlarken et fiyatlarına gelen zam ise bunun en ağırı oldu. NEFES’te yer alan habere göre; birkaç yıl önce çöpe giden kemikler artık paketlenip en az 100 liraya satışa çıkarılıyor.

ET BİLE LÜKS OLDU

Kasaplarda kırmızı etin kilosu 1.000 lirayı aşıyorken birçok hane için kırmızı et lüks oldu. Ankara’da dar gelirlilerin uğrak yeri Ulus’ta ilikli dana kemiğin kilosu 100 liraya, kuzu kemiğinin kilosu 60 liraya, dana yüreğin kilosu 130 liraya, kuzu böbreğin kilosu 350 liraya, dana akciğerin kilosu 100, tavuk ciğerinin kilosu ise 56 liraya satışa çıkarıyor.

Esnaf ve vatandaşlar ise bu durumu çok iyi özetliyor. Kasap Ahmet Daşdelen, “Üç sene önce kemikler hep çöpe gidiyordu. Şimdi paketini 100 liradan satıyoruz. Dükkana geldiği gibi kemikler tükeniyor. Kemiği etten daha fazla satıyoruz. Türkiye’nin yüzde 90’ı et yiyemiyor. İnsanlar kemikle protein ihtiyacını karşılıyor” dedi.

‘SAKATAT VE KEMİKLERİ EN ÇOK EMEKLİLER ALIYOR’

Eskiden sakatat da daha fazla sattıklarını söyleyen Ergün, enflasyondan payını sakatatın da aldığını ifade etti. Bir diğer kasap Hüseyin Albayrak, müşterinin tavuk eti alırken dahi zorlandığını ifade etti. Albayrak, “Vatandaş tavuğun kemiğini, ciğerini alabiliyor ancak. 56 liraya tavuk ciğeri, 600 liraya dana ciğeri satıyoruz. En ucuz yer Ulus. Buna rağmen vatandaş satın alamıyor, tezgahları seyredip gidiyorlar. Sakatat ve kemikleri en çok emekliler alıyor” ifadelerini kullandı.

Emekli 65 yaşındaki Tuncer Acer ise acı tabloyu şu şekilde özetledi:

“Vatandaşın et alma ihtimali gün geçtikçe azalıyor. Bir kilo kuzu pirzola 2 bin 500 lira olmuş, bunu kim alabilir ki? Vatandaş çocuğunun boğazından bir parça et geçsin diye mecburen sakatat ya da kemik alıyor”

Bir diğer emekli Orhan Ulusoy ise kemik bile alacak güçlerinin olmadığının altını çizdi. Emekli Gülseren Okumuş, 29 bin lira emekli aylığı aldığını, 22 bin lira ev kirası ödediğini ifade ederek, “Kırmızı etin kilo fiyatı 1.100-1.200 lira. Emekli nasıl alsın? Borçla yaşıyoruz. Et alamadığımız için sakatat alıyorum. Bu hale düştüğümüz için çok öfkeliyim” dedi.

‘ETİ ANCAK YURTTA YİYEBİLİYORUZ’

Üniversite öğrencisi Rümeysa Uyanık ise, “Bir üniversite öğrencisi olarak ete bu paraları vermem imkansız. Yurtta bazen et yemeği çıkıyor, çok seviniyorum. Bu da olmasa et hiç yiyemeyeceğiz” tepkisinde bulundu.