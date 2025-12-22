Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nda 2025/26 sezonunun grup etabının 2. hafta fikstürünü açıkladı. 13, 14, 15 Ocak'ta oynanacak Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek. Kupadaki ikinci maçlarda Trabzonspor İstanbulspor'a, Fenerbahçe ise Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a konuk olacak. Beşiktaş kupadaki ikinci karşılaşmasında evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak. TFF, Türkiye Kupası'ndaki Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe ve Eyüpspor-Iğdır FK maçlarının oynanacağı stadyumların daha sonra ilan edileceğini açıkladı.



Türkiye Kupası 2. hafta fikstürü şöyle...