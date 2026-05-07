Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aday olup seçimi kazanan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddiasını Yeniçağ gündeme getirdi.

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi, İl Başkanı Hasan Karadeniz başkanlığında acil bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası CHP İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı Burcu Köksal’a ulaşamadı. Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise “Kendisiyle iletişimimiz olmadı” diyerek iletişim kopukluğunun altını çizdi.

Yaşanan bu gelişmelerle CHP’liler net olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP’li Burcu Köksal’ın AKP’ye geçiş sürecinin başladığını anlamış oldu.

Peki, CHP’li Burcu Köksal’ı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmeye götüren süreç nasıl gelişti?

Yeniçağ, tarih tarih CHP’li Burcu Köksal’ın hamlelerini araştırdı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ilk işaretini açık kaynaktan verdi.

Burcu Köksal 25 Nisan 2026 tarihli X (eski adıyla Twitter) mesajıyla eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sahip çıkıp ona hakaret edenlere sert sözlerle yüklendi. Mesaj şöyleydi:

Haddinizi bilin artık! Aylardır demediğiniz laf, etmediğiniz linç kalmadı. Sözde Cumhuriyet Halk Partilisi'siniz, öyle mi? Partili olan, Atatürk’ün koltuğunda oturmuş Genel Başkana hakaret eder mi? Kabul edin, etmeyin; Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partisine yıllarını vermiş, birçoğumuza emeği geçmiş, adı ahlaksızlıklarla, yolsuzluklarla anılmayan dürüst siyasetçilerden biridir. Sevmek zorunda değilsiniz ama partiliyseniz saygı duymak zorundasınız. Parti terbiyesi bunu gerektirir. Tabii o terbiyeyi aldıysanız…

Burcu Köksal, Kılıçdaroğlu’na sahip çıkan mesajıyla aslında CHP yönetimine ve mutlak butlan konusunda Kılıçdaroğlu’nu işaret edip sert sözlerle yüklenen CHP lideri Özgür Özel’e bayrak açmış oldu.

Sonra…

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil katıldığı bir programda Kılıçdaroğu ile ilgili “Aldatıldık” ifadesini kullandı.

Burcu Köksal, 28 Nisan 2026’da bir kez daha açıktan tepki gösterdi.

“Aldatıldın öyle mi?” diye çıkışan Burcu Köksal, Sera Kadıgil’e şöyle yanıt verdi:

Gencecik yaşında milletin yıllarca emek verip giremediği Parti meclisine girdin. Arkasından İstanbul’da kimi koysan seçilecek yerden milletvekili oldun. Sonra ideolojik ayrılıkla karşı karşıya olduğunu söyleyerek istifa edip TİP’e gittin. Biz canla başla köy kasaba dağ tepe iktidara gitmek için oy isterken sen Kadıköy’de konfor alanlarında siyaset yapıyordun.Senin kafana göre yaptığın açıklamalarını birçoğumuz seçim bölgesinde izah etmeye çalıştı.En acısıda tamda seçim öncesi yerdeki karıncadan bile medet umarken partimizi bırakıp gitmendi.Şimdi tekrar gelip bizden aday olmak için mi yapıldı bu açıklama yoksa?Malum genel seçimde yaklaşıyor değil mi?

CHP’Yİ AÇIKTAN HEDEF ALAN İLK HAMLE

Burcu Köksal’ın 25 Nisan ve 28 Nisan’daki mesajlarının ardından kararı netleşti. Köksal CHP’ye karşı ilk hamlesini ise 4 Mayıs 2026’da gerçekleştirdi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı ve aynı zamanda özel kalem müdürü olan Alperen Kayhan’ı görevden alan Burcu Köksal, Mezarlıklar Müdürlüğü emrine verdi.

ANKARA YOLCULUĞU BAŞLADI

CHP’yi açıktan hedefe koyan Burcu Köksal’ın Ankara yolculuğu başladı.

Başkan Burcu Köksal 5 Mayıs 2026’da Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti.

Burcu Köksal 6 Mayıs 2026’da ise Ankara Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç’u ziyaret etti.

ERDOĞAN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME!

Ve Burcu Köksal Ankara’dayken aslında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’la bir görüşme gerçekleştirdi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Burcu Köksal ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesi yüz yüze gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haftaya AKP grup toplantısında Burcu Köksal’a rozet takması bekleniyor.