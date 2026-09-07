İşte savcılığın gökçek sorusturmasında tespitleri

Şüphelilerin ekonomik profilleri ile mal varlığı ve yatırım hareketleri arasında açık bir uyumsuzluk tespit edildiği kaydedildi.Ayrıca savcılık değerlendirmesinde, şüphelilerin Almanya'da oturum iznine sahip olması, bu ülkede ticari bağlantılarının ve taşınmazlarının bulunması gibi unsurlar da adli kontrol talebine gerekçe olarak gösterildi.