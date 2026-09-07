Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiaları ile ilgili soruşturma açılmıştı. Soruşturma kapsamında Gökçek, "şüpheli" sıfatıyla yaklaşık iki saat ifade vermişti.
İşte savcılığın gökçek sorusturmasında tespitleri
Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Almanya merkezli şirketler ve yurt dışı gayrimenkul yatırımları üzerinden yürütülen soruşturmanın sevk yazısında dikkat çeken ifadeler yer aldığı görüldü.Gülsüm Hülya Sundu
Soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere ifadeye getirilmişti. Savcılık sorgularının ardından Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, haklarında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. İki isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Murat Ağırel ise başsavcılığın mahkemeye sunduğu sevk yazısını X hesabı üzerinden paylaştı.
MASAK raporları, tanık beyanları ve mal varlığı kayıtlarının detaylı şekilde ele alındığı sevk yazısında ifade edildi. Yazıda, şüphelilerin Almanya merkezli şirketleri aracılığıyla yüksek tutarlı finansal hareketlilik içinde olduğu, yurt dışında taşınmaz edindiği ve banka hesaplarında kaynağı şüpheli fiziki nakit yatırımlarının bulunduğu vurgulandı.
Şüphelilerin ekonomik profilleri ile mal varlığı ve yatırım hareketleri arasında açık bir uyumsuzluk tespit edildiği kaydedildi.Ayrıca savcılık değerlendirmesinde, şüphelilerin Almanya'da oturum iznine sahip olması, bu ülkede ticari bağlantılarının ve taşınmazlarının bulunması gibi unsurlar da adli kontrol talebine gerekçe olarak gösterildi.
Murat Ağırel, yaptığı paylaşımda savcılık sevk yazısında yer alan tespitlere resmi belgelere yansıyan uyumsuzluk ve para hareketlerine işaret ederek, günlerdir yanıt aranan "Bu paraların kaynağı ne?" sorusunu bir kez daha tekrarladı.