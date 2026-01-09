Yeniçağ Gazetesi
10 Ocak 2026 Cumartesi
İşte PFDK'ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü

İşte PFDK'ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü

Bahis soruşturması kapmasında, son 5 yılda Süper Lig'de görev yapmış olan 43 isim disiplin kuruluna sevk edildi.

Kim bu isimler?

Kim bu isimler?

Süper Lig'de son 5 yıl içinde görev yapan 43 çalıştırıcıyı sizler için derledik.

1 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 2

MUSTAFA SARP

45 Yaşındaki eski futbolcu, son olarak Ç. Rizespor ve Trabzonspor'da Yardımcı Antrenör olarak görev aldı.

2 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 3

FEVZİ LAYİÇ

55 yaşındaki Fevzi Layiç, son olarak Kayserispor'da Yardımcı Antrenör olarak çalıştı. 2025 yılının yaz döneminde görevinden ayrıldı.

3 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 4

ALİ GÜRSEL

Bodrum FK'da Atletik Performans Antrenörü olarak görev yapıyor.

4 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 5

MEHMET BÜLENT ALBAYRAK

63 yaşındaki Albayrak son olarak Beşiktaş, Hatayspor ve Sivasspor'da Yardımcı Antrenör olarak çalıştı.

5 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 6

MEHMET ÖNCAN

45 yaşındaki eski futbolcu, Antalyaspor'da Scout olarak görev yaptı.

6 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 7

İBRAHİM KEMAL MENDERES

48 yaşındaki isim olarak Antalyaspor'da görev aldı.

7 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 8

MEHMET ERBASAN

Eski futbolcu son olarak Sakaryaspor ve Adana Demirspor'da görev aldı.

8 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 9

OLCAN ADIN

Eski Galatasaray ve Trabzonsporlu futbolcu, Kocaelispor'da yardımcı hocalık yaptı.

9 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 10

UMUT ESKİKÖY

39 yaşındaki isim Eyüpspor'da görev aldı.

10 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 11

TANSER AYDIN

55 yaşındaki isim, Amedspor ve Sivasspor'da görev aldı.

11 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 12

HALİL CİHAN ÜNAL

Kariyerinde bir çok takım olan genç çalıştırıcı, Trabzonspor, Galatasaray ve Kasımpaşa gibi takımlarda görev yaptı.

12 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 13

ÜMİT DAVALA

Galatasaray'ın eski futbolcusu, Galatasaray'daki antrenörlük görevinden 2021 yılında ayrıldı.

13 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 14

ERTUĞRUL ARSLAN

Antalyaspor ve Dortmund'da yardımcı hocalık yaptı, son olarak Boluspor'dan ayrıldı.

14 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 15

UFUK ÖZBEY

Son olarak Kasımpaşa'da görev aldı, 2025 yılında görevinden ayrıldı.

15 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 16

ERCAN AĞAÇE

48 yaşında yardımcı hocalık yapıyor.

16 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 17

AHMET DURSUN

Eski Beşiktaşlı futbolcu, 2024 yılında Ankaragücü teknik heyetinde rol aldı.

17 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 18

ONUR GÜNAL

2020-2021 yıllarında Kasımpaşa'da görev aldı.

18 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 19

KENAN OKTAY

Beşiktaş, Hatayspor ve Sivasspor'da görev aldı.

19 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 20

SİNAN KÖZEN

47 yaşındaki isim Adanaspor, Kasımpaşa ve Konyaspor'da görev aldı.

20 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 21

YASİN GÜLERYÜZ

51 yaşındaki çalıştırıcı, 2021 yılında Göztepe'de görev aldı.

21 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 22

BARIŞ KANBAK

Genç isim, Kasımpaşa, Çorum, Eyüp ve İstanbulspor'da görev aldı.

22 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 23

EMİR ŞİRANLI

42 yaşındaki isim, 2025 yılında Beşiktaş'taki görevinden ayrıldı.

23 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 24

ERKAN AKKOÇ

Eski futbolcu son olarak Rize, Konya be Göztepe'de görev aldı.

24 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 25

İBRAHİM KESEREL

50 yaşındaki isim Karagümrük'te görev yaptı.

25 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 26

CÜNEYT YİS

Kasımpaşa, Alanyaspor ve Antalyaspor'da görev yaptı.

26 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 27

YİĞİT İNCEDEMİR

Eski futbolcu, son olarak Konyaspor'da görev yaptı. 2024 yılında görevi sona erdi.

27 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 28

FAHRİ TATAN

Eski futbolcu son olarak 2021-22 yıllarında Rizespor'da görev yaptı.

28 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 29

HALİT EROĞLU

Son olarak Gençlerbirliği ve Çorum FK'da görev yaptı.

29 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 30

ERSİN AKILVEREN

Başakşehir 'de Atletik Performans Antrenörü olarak görev yaptı.

30 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 31

ÇOŞKUN BİRDAL

Eski futbolcu, yardımcı hocalık yaptı.

31 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 32

VOLKAN ARSLAN

Eski futbolcu, son olarak Eyüpspor ve Karagümrük'te görev yaptı.

32 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 33

SERDAR TOPRAKTEPE

Beşiktaşlı eski futbolcu, son yıllarda Beşiktaş'ta çeşitli görevler yaptı.

33 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 34

TUFAN DENİZ DAŞ

2020-2024 yılları arasında Beşiktaş'ta Scout olarak görev yaptı.

34 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 35

KEREM SATILMIŞ

Kocaelispor, Bandırmaspor gibi takımlarda görev yaptı.

35 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 36

CAN ARAT

Fenerbahçeli eski futbolcu, Eyüpspor'da yardımcı hocalık yaptı.

36 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 37

ÖMER AYÇİÇEK

Konyaspor'daki görevinden 2024 yılında ayrıldı.

37 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 38

BAYKAL AYDINLI

Başakşehir ve Samsunspor gibi Süper Lig takımlarında görev yaptı.

38 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 39

ONAT ÇETİN

2024 yılında Karagümrük'te yardımcı hocalık yaptı.

39 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 40

MUSTAFA RAMAZAN

Trabzonspor'da çeşitli görevler yaptı.

40 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 41

AYKIN DEMİR

49 yaşındaki isim, son olarak Alanyaspor'da görev yaptı.

41 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 42

OZAN KÖPRÜLÜ

48 yaşındaki hoca, son olarak Antalyaspor ve Beşiktaş'ta görev yaptı.

42 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 43

İLKER KİREKER

Son olarak Eyüpspor ve Pendikspor'da Atletik Performans Antrenörü olarak görev aldı.

43 44
İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü - Resim: 44

ONUR CAN KORKMAZ

34 yalındaki isim Karagümrük'te çeşitli görevlerde yer aldı. 2025 yılında görevden alındı.

44 44
Kaynak: Spor Servisi
