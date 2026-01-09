İşte PFDK’ya sevk edilen 43 Süper Lig Antrenörü

Kim bu isimler?
Süper Lig'de son 5 yıl içinde görev yapan 43 çalıştırıcıyı sizler için derledik.
MUSTAFA SARP
45 Yaşındaki eski futbolcu, son olarak Ç. Rizespor ve Trabzonspor'da Yardımcı Antrenör olarak görev aldı.
FEVZİ LAYİÇ
55 yaşındaki Fevzi Layiç, son olarak Kayserispor'da Yardımcı Antrenör olarak çalıştı. 2025 yılının yaz döneminde görevinden ayrıldı.
ALİ GÜRSEL
Bodrum FK'da Atletik Performans Antrenörü olarak görev yapıyor.
MEHMET BÜLENT ALBAYRAK
63 yaşındaki Albayrak son olarak Beşiktaş, Hatayspor ve Sivasspor'da Yardımcı Antrenör olarak çalıştı.
MEHMET ÖNCAN
45 yaşındaki eski futbolcu, Antalyaspor'da Scout olarak görev yaptı.
İBRAHİM KEMAL MENDERES
48 yaşındaki isim olarak Antalyaspor'da görev aldı.
MEHMET ERBASAN
Eski futbolcu son olarak Sakaryaspor ve Adana Demirspor'da görev aldı.
OLCAN ADIN
Eski Galatasaray ve Trabzonsporlu futbolcu, Kocaelispor'da yardımcı hocalık yaptı.
UMUT ESKİKÖY
39 yaşındaki isim Eyüpspor'da görev aldı.
TANSER AYDIN
55 yaşındaki isim, Amedspor ve Sivasspor'da görev aldı.
HALİL CİHAN ÜNAL
Kariyerinde bir çok takım olan genç çalıştırıcı, Trabzonspor, Galatasaray ve Kasımpaşa gibi takımlarda görev yaptı.
ÜMİT DAVALA
Galatasaray'ın eski futbolcusu, Galatasaray'daki antrenörlük görevinden 2021 yılında ayrıldı.
ERTUĞRUL ARSLAN
Antalyaspor ve Dortmund'da yardımcı hocalık yaptı, son olarak Boluspor'dan ayrıldı.
UFUK ÖZBEY
Son olarak Kasımpaşa'da görev aldı, 2025 yılında görevinden ayrıldı.
ERCAN AĞAÇE
48 yaşında yardımcı hocalık yapıyor.
AHMET DURSUN
Eski Beşiktaşlı futbolcu, 2024 yılında Ankaragücü teknik heyetinde rol aldı.
ONUR GÜNAL
2020-2021 yıllarında Kasımpaşa'da görev aldı.
KENAN OKTAY
Beşiktaş, Hatayspor ve Sivasspor'da görev aldı.
SİNAN KÖZEN
47 yaşındaki isim Adanaspor, Kasımpaşa ve Konyaspor'da görev aldı.
YASİN GÜLERYÜZ
51 yaşındaki çalıştırıcı, 2021 yılında Göztepe'de görev aldı.
BARIŞ KANBAK
Genç isim, Kasımpaşa, Çorum, Eyüp ve İstanbulspor'da görev aldı.
EMİR ŞİRANLI
42 yaşındaki isim, 2025 yılında Beşiktaş'taki görevinden ayrıldı.
ERKAN AKKOÇ
Eski futbolcu son olarak Rize, Konya be Göztepe'de görev aldı.
İBRAHİM KESEREL
50 yaşındaki isim Karagümrük'te görev yaptı.
CÜNEYT YİS
Kasımpaşa, Alanyaspor ve Antalyaspor'da görev yaptı.
YİĞİT İNCEDEMİR
Eski futbolcu, son olarak Konyaspor'da görev yaptı. 2024 yılında görevi sona erdi.
FAHRİ TATAN
Eski futbolcu son olarak 2021-22 yıllarında Rizespor'da görev yaptı.
HALİT EROĞLU
Son olarak Gençlerbirliği ve Çorum FK'da görev yaptı.
ERSİN AKILVEREN
Başakşehir 'de Atletik Performans Antrenörü olarak görev yaptı.
ÇOŞKUN BİRDAL
Eski futbolcu, yardımcı hocalık yaptı.
VOLKAN ARSLAN
Eski futbolcu, son olarak Eyüpspor ve Karagümrük'te görev yaptı.
SERDAR TOPRAKTEPE
Beşiktaşlı eski futbolcu, son yıllarda Beşiktaş'ta çeşitli görevler yaptı.
TUFAN DENİZ DAŞ
2020-2024 yılları arasında Beşiktaş'ta Scout olarak görev yaptı.
KEREM SATILMIŞ
Kocaelispor, Bandırmaspor gibi takımlarda görev yaptı.
CAN ARAT
Fenerbahçeli eski futbolcu, Eyüpspor'da yardımcı hocalık yaptı.
ÖMER AYÇİÇEK
Konyaspor'daki görevinden 2024 yılında ayrıldı.
BAYKAL AYDINLI
Başakşehir ve Samsunspor gibi Süper Lig takımlarında görev yaptı.
ONAT ÇETİN
2024 yılında Karagümrük'te yardımcı hocalık yaptı.
MUSTAFA RAMAZAN
Trabzonspor'da çeşitli görevler yaptı.
AYKIN DEMİR
49 yaşındaki isim, son olarak Alanyaspor'da görev yaptı.
OZAN KÖPRÜLÜ
48 yaşındaki hoca, son olarak Antalyaspor ve Beşiktaş'ta görev yaptı.
İLKER KİREKER
Son olarak Eyüpspor ve Pendikspor'da Atletik Performans Antrenörü olarak görev aldı.
ONUR CAN KORKMAZ
34 yalındaki isim Karagümrük'te çeşitli görevlerde yer aldı. 2025 yılında görevden alındı.