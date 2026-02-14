Yüzyıllar boyunca imparatorluğa ev sahipliği yapan İstanbul’un eski mahalleleri ve caddeleri, arşiv görüntüleri sayesinde yeniden hayat buluyor.
İşte Osmanlı döneminde İstanbul
Osmanlı’nın kalbi olan İstanbul’da çekilmiş arşiv fotoğrafları, şehrin geçmişteki temposunu ve ruhunu bugüne taşıyor. Sokaklardan meydanlara uzanan bu kareler, tarihin sessiz tanıkları olarak dikkat çekiyor.Derleyen: Cansu İşcan
Osmanlı dönemine ait bu fotoğraflar, şehrin mimarisini, insanlarını ve gündelik yaşamını ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor.
Saraylardan çarşılara uzanan bu özel kareler, Osmanlı İstanbul’unda hayatın nasıl aktığını gösteriyor.
Siyasetin, kültürün ve ticaretin merkezi olan şehir, arşiv fotoğraflarıyla geçmişteki görkemini yeniden hatırlatıyor.
Fotoğraflar, Osmanlı döneminde sokaklarda dolaşan insanları, meslekleri ve sosyal hayatı canlı biçimde yansıtıyor.
Arşivlerden derlenen kareler, hem ihtişamlı yapıları hem de sade mahalle yaşamını bir arada sunuyor.
Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan İstanbul’un sokakları, sarayları ve insanları, bu özel fotoğraflarla tarihe ışık tutmaya devam ediyor.