Yeniçağ Gazetesi
14 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul 15°
İşte Osmanlı döneminde İstanbul

Osmanlı’nın kalbi olan İstanbul’da çekilmiş arşiv fotoğrafları, şehrin geçmişteki temposunu ve ruhunu bugüne taşıyor. Sokaklardan meydanlara uzanan bu kareler, tarihin sessiz tanıkları olarak dikkat çekiyor.

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
Haberi Paylaş
İşte Osmanlı döneminde İstanbul - Resim: 1

Yüzyıllar boyunca imparatorluğa ev sahipliği yapan İstanbul’un eski mahalleleri ve caddeleri, arşiv görüntüleri sayesinde yeniden hayat buluyor.

1 7
İşte Osmanlı döneminde İstanbul - Resim: 2

Osmanlı dönemine ait bu fotoğraflar, şehrin mimarisini, insanlarını ve gündelik yaşamını ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor.

2 7
İşte Osmanlı döneminde İstanbul - Resim: 3

Saraylardan çarşılara uzanan bu özel kareler, Osmanlı İstanbul’unda hayatın nasıl aktığını gösteriyor.

3 7
İşte Osmanlı döneminde İstanbul - Resim: 4

Siyasetin, kültürün ve ticaretin merkezi olan şehir, arşiv fotoğraflarıyla geçmişteki görkemini yeniden hatırlatıyor.

4 7
İşte Osmanlı döneminde İstanbul - Resim: 5

Fotoğraflar, Osmanlı döneminde sokaklarda dolaşan insanları, meslekleri ve sosyal hayatı canlı biçimde yansıtıyor.

5 7
İşte Osmanlı döneminde İstanbul - Resim: 6

Arşivlerden derlenen kareler, hem ihtişamlı yapıları hem de sade mahalle yaşamını bir arada sunuyor.

6 7
İşte Osmanlı döneminde İstanbul - Resim: 7

Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan İstanbul’un sokakları, sarayları ve insanları, bu özel fotoğraflarla tarihe ışık tutmaya devam ediyor.

7 7
