İşte kazancınızı ikiye katlamanın yolları: Uzman isim zenginlerin yatırım planını açıkladı
Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun altında ezilen vatandaşlar, elinde bulunan 3 kuruşun değerini korumayı, parasını enflasyonu ezdirmemeyi ve paradan para kazanmanın yollarını arıyor.Derleyen: Baran Yalçın
Yurttaşlar, vadeli hesap, evde nakit tutma, altın yatırımı gibi yöntemler denerken, Hisse ve kripto uzmanı Nezih Gökay, yurttaşlara zenginlerin para biriktirme ve varlığını ikiye katlama yöntemini açıkladı.
Türkiye’de çoğu insanın maaşını 3 yerde tuttuğunu belirten Gökay, “Vadeli hesap (enflasyona yenik düşer) Evde nakit (değer kaybeder) Altın (Satmaz, biriktirir)” sözlerini sarf etti.
Zenginlerin maaşını 7 yerde tuttuğunu ifade eden Gökay, yurttaşlara gelirlerinin yüzde 10’unu fonda tutmaları gerektiğini, her ay 1 gram altın + 1000 TL değerinde fon almalarını tavsiye etti.
Kira veya kredi ödemesi olanlara seslenen Gökay, “Kira veya kredi ödemen varsa ÖNCE biriktir. Kalanı harca. Çoğu insan tersini yapıyor” tavsiyesinde bulundu.
Spotify, Netflix'in, aboneliklerinin listelenmesi gerektiğini belirten Gökay, “Muhtemelen 1-2'sini kullanmıyorsun. Yarın iptal et” yorumunda bulundu.
Bazı yurttaşların aylık harcaması için liste yaptığın ifade eden Gökay, “Ay sonunu bekleme. Haftalık bütçe yap. 7 günde bir ne harcadım? sorusunu sor” dedi.
Gökay, “Bu sistemin adı: Pay Yourself First. 1926'dan beri çalışıyor. Seninle de çalışır. Kaydet. Bu tweet 6 ay sonra işine yarayacak” sözlerini sarf etti.
X hesabından paylaşımda bulunan Gökay, şunları söyledi,
“Türkiye'de çoğu insan maaşını 3 yerde tutar.
Vadeli hesap (enflasyona yenik düşer)
Evde nakit (değer kaybeder)
Altın (Satmaz, biriktirir)
Zenginler bunu 7 yerde tutar. Ve her ay otomatik olarak böler.
İşte sen de hemen uygulayabileceğin sistem
1/ Gelirinizin %10'unu dokunulmaz fon olarak ayırın.
Adını acil durum değil özgürlük fonu koyun. Psikoloji önemli.
2/ Her ay 1 gram altın + 1000 TL değerinde fon al.
Miktarı küçük tut alışkanlığı büyüt.
3/ Kira veya kredi varsa ödemeden ÖNCE biriktir.
Kalanı harca. Çoğu insan tersini yapıyor.
4/ Spotify, Netflix'in, aboneliklerini listele.
Muhtemelen 1-2'sini kullanmıyorsun. Yarın iptal et.
5/ Ay sonunu bekleme. Haftalık bütçe yap.
7 günde bir ne harcadım? sorusunu sor.
Bu sistemin adı: Pay Yourself First.
1926'dan beri çalışıyor. Seninle de çalışır.
Kaydet. Bu tweet 6 ay sonra işine yarayacak.”