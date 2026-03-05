ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında, Tahran yönetiminin yıllardır yeraltında inşa ettiği ve “füze şehirleri” olarak adlandırılan askeri tesisler hedef alındı.
İşte İran’ın yeraltındaki füze üsleri: Uydu görüntüleri ortaya çıkardı
ABD ve İsrail’in hava saldırılarında İran’ın “füze şehirleri” olarak bilinen yeraltı tesislerinin girişleri ve mobil fırlatıcıları vuruldu. Uzmanlara göre İran’ın en güçlü füzeleri ise hâlâ yeraltında saklanıyor olabilir.Derleyen: Abdullah Kerzi
Savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarının özellikle yeraltı üslerinin girişlerini ve çevresindeki hareketli füze fırlatıcılarını vurduğu bildirildi. Bazı üslerin girişlerinin bombardıman sonucu çöktüğü ifade edildi.
Uydu görüntüleri hasarı gözler önüne serdi
Son günlerde paylaşılan uydu görüntülerinde, yeraltı tesislerinin girişleri yakınlarında imha edilmiş füze ve fırlatıcı enkazları görüldü. Şiraz yakınlarındaki bir üste, yeraltından çıkan mobil fırlatıcıların hedef alındığı tespit edildi.
2 Mart tarihli görüntülerde ise yıkılan bir fırlatıcının yakınında oluşan kırmızımsı bulutun, füzelerde kullanılan nitrik asit yakıtının sızmasından kaynaklandığı değerlendirildi.
Birçok üs saldırıdan etkilendi
Analizlere göre Kermanşah yakınındaki bir füze üssünün giriş yolları vurulurken, Tebriz’in kuzeyindeki bir yeraltı üssünde tünel girişlerinin çöktüğü değerlendiriliyor. Horgo, Hacıabad ve Jam kasabaları yakınındaki üç ayrı füze tesisinin de saldırılarda hasar gördüğü belirtiliyor.
İran yüzlerce füze fırlattı
Savaşın başlamasından bu yana İran’ın İsrail’e, ABD üslerine ve Basra Körfezi’ndeki hedeflere 500’den fazla füze fırlattığı bildirildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’ın füze fırlatma kapasitesinin dört gün içinde yüzde 86 oranında düştüğünü iddia etti.
'En güçlü füzeler hâlâ saklı olabilir'
Uzmanlar, İran’ın elinde binlerce kısa ve orta menzilli füze bulunduğunu ve bunların önemli bir bölümünün hâlâ yeraltı tesislerinde olabileceğini belirtiyor.
Analistlere göre Tahran yönetimi, en uzun menzilli ve güçlü füzelerini rejim için kritik bir tehdit oluşması durumunda kullanmak üzere saklıyor olabilir.
İran’ın gerçek füze kapasitesinin tam olarak bilinmemesi ise savaşta belirsizlik yaratarak Tahran’ın elini güçlendiren bir unsur olarak değerlendiriliyor.