İşte İran’ın yeraltındaki füze üsleri: Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

Birçok üs saldırıdan etkilendi

Analizlere göre Kermanşah yakınındaki bir füze üssünün giriş yolları vurulurken, Tebriz’in kuzeyindeki bir yeraltı üssünde tünel girişlerinin çöktüğü değerlendiriliyor. Horgo, Hacıabad ve Jam kasabaları yakınındaki üç ayrı füze tesisinin de saldırılarda hasar gördüğü belirtiliyor.