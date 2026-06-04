İşte haftanın en dikkat çeken filmleri: Kahkahadan korkuya:

KORKUNÇ BİR FİLM
Korku sinemasının klişelerini mizahi bir dille ele alan serinin yeni filmi, tanıdık oyuncu kadrosuyla geri dönüyor. Yapım, son dönemin popüler korku filmlerine göndermeler yaparak izleyicilere kahkaha dolu anlar vaat ediyor.
KORKUNÇ BİR FİLM
Korku sinemasının klişelerini mizahi bir dille ele alan serinin yeni filmi, tanıdık oyuncu kadrosuyla geri dönüyor. Yapım, son dönemin popüler korku filmlerine göndermeler yaparak izleyicilere kahkaha dolu anlar vaat ediyor.
AÇLIK OYUNLARI 2: ATEŞİ YAKALAMAK
İlk filmde Panem'in acımasız düzeni ve ölümcül oyunlarıyla tanışan izleyiciler, hikâyenin devamında Katniss ve Peeta'nın zorlu mücadelesine yeniden ortak oluyor. Serinin ikinci halkası, gerilimi ve aksiyonu daha da yükseltiyor.
DEFİNE: CİNLER UYANDI
Arkeolog Hazal ve ekibi, araştırma yapmak için geldikleri Kırk Dereli Köyü'nde beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalır. Yıllar önce yaşandığı söylenen karanlık bir cin laneti, onları korku dolu bir maceranın içine sürükler.
CESUR KEDİ MOXY
Kaybolduktan sonra ailesine yeniden kavuşabilmek için uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkan Moxy'nin hikâyesi, özellikle çocuklar ve aileler için sıcak bir seyir deneyimi sunuyor.
AYNALAR NO. 3
Genç piyano öğrencisi Emily, ölümle sonuçlanan bir trafik kazasından mucizevi şekilde kurtulur. Kazanın ardından sığındığı ailenin sıcak yaklaşımı zamanla yerini şüpheye bırakır. Emily, ev sahiplerinin gizlediği sırları ortaya çıkarmaya çalışırken kendisini gizemli bir olaylar zincirinin içinde bulur.
İKİMİZİN YERİNE
Küçük bir kasabada yaşayan Çiçek'in hayatı, edebiyat öğretmeni Doğan ile tanışmasının ardından tamamen değişir. Aşk, hayaller ve kendini keşfetme temalarını işleyen film, duygusal hikâyesiyle dikkat çekiyor.
EMMA SEVİMLİ KÖPEK
Neşeli ve sevimli bir köpek olan Emma'nın maceralarını konu alan yapım, ailece izlenebilecek eğlenceli bir animasyon olarak öne çıkıyor.