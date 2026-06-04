İşte haftanın en dikkat çeken filmleri: Kahkahadan korkuya:

DEFİNE: CİNLER UYANDI

Arkeolog Hazal ve ekibi, araştırma yapmak için geldikleri Kırk Dereli Köyü'nde beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalır. Yıllar önce yaşandığı söylenen karanlık bir cin laneti, onları korku dolu bir maceranın içine sürükler.