Yeniçağ Gazetesi
04 Haziran 2026 Perşembe
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E-Gazete
Anasayfa Yaşam İşte haftanın en dikkat çeken filmleri: Kahkahadan korkuya:

İşte haftanın en dikkat çeken filmleri: Kahkahadan korkuya:

Bu hafta sinema salonları birbirinden farklı türlerde yapımlarla hareketleniyor. Komediden gerilime, dramdan animasyona uzanan geniş bir yelpazede toplam 7 yeni film seyirciyle buluşuyor. İşte vizyonun öne çıkan yapımları...

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İşte haftanın en dikkat çeken filmleri: Kahkahadan korkuya: - Resim: 1

KORKUNÇ BİR FİLM

Korku sinemasının klişelerini mizahi bir dille ele alan serinin yeni filmi, tanıdık oyuncu kadrosuyla geri dönüyor. Yapım, son dönemin popüler korku filmlerine göndermeler yaparak izleyicilere kahkaha dolu anlar vaat ediyor.

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İşte haftanın en dikkat çeken filmleri: Kahkahadan korkuya: - Resim: 2

AÇLIK OYUNLARI 2: ATEŞİ YAKALAMAK

İlk filmde Panem'in acımasız düzeni ve ölümcül oyunlarıyla tanışan izleyiciler, hikâyenin devamında Katniss ve Peeta'nın zorlu mücadelesine yeniden ortak oluyor. Serinin ikinci halkası, gerilimi ve aksiyonu daha da yükseltiyor.

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İşte haftanın en dikkat çeken filmleri: Kahkahadan korkuya: - Resim: 3

DEFİNE: CİNLER UYANDI

Arkeolog Hazal ve ekibi, araştırma yapmak için geldikleri Kırk Dereli Köyü'nde beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalır. Yıllar önce yaşandığı söylenen karanlık bir cin laneti, onları korku dolu bir maceranın içine sürükler.

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İşte haftanın en dikkat çeken filmleri: Kahkahadan korkuya: - Resim: 4
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İşte haftanın en dikkat çeken filmleri: Kahkahadan korkuya: - Resim: 5

CESUR KEDİ MOXY

Kaybolduktan sonra ailesine yeniden kavuşabilmek için uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkan Moxy'nin hikâyesi, özellikle çocuklar ve aileler için sıcak bir seyir deneyimi sunuyor.

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İşte haftanın en dikkat çeken filmleri: Kahkahadan korkuya: - Resim: 6

AYNALAR NO. 3

Genç piyano öğrencisi Emily, ölümle sonuçlanan bir trafik kazasından mucizevi şekilde kurtulur. Kazanın ardından sığındığı ailenin sıcak yaklaşımı zamanla yerini şüpheye bırakır. Emily, ev sahiplerinin gizlediği sırları ortaya çıkarmaya çalışırken kendisini gizemli bir olaylar zincirinin içinde bulur.

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İşte haftanın en dikkat çeken filmleri: Kahkahadan korkuya: - Resim: 7
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İşte haftanın en dikkat çeken filmleri: Kahkahadan korkuya: - Resim: 8

İKİMİZİN YERİNE

Küçük bir kasabada yaşayan Çiçek'in hayatı, edebiyat öğretmeni Doğan ile tanışmasının ardından tamamen değişir. Aşk, hayaller ve kendini keşfetme temalarını işleyen film, duygusal hikâyesiyle dikkat çekiyor.

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İşte haftanın en dikkat çeken filmleri: Kahkahadan korkuya: - Resim: 9

EMMA SEVİMLİ KÖPEK

Neşeli ve sevimli bir köpek olan Emma'nın maceralarını konu alan yapım, ailece izlenebilecek eğlenceli bir animasyon olarak öne çıkıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi
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