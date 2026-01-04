İşte Haftalık burç yorumları (04-10 Aralık)

BALIK

Arkadaşlıklara ve sosyalleşmeye diğer zamanlara oranla daha fazla yönelmeye başlarsınız. Arkadaşlarınız ve siz samimi duygularınızı en içten hali ile ifade etmeye başlarsınız. Dost ilişkileri daha sağlam olarak devam eder. Gezi ve organizasyon planlarınızı çevrenizle paylaşır ve onların da katılımını istersiniz. Karşı cins ilişkileri de daha fazla öne çıkar. Sevgili ile daha fazla beraber olmak için her fırsatı değerlendirirsiniz. Hayallerinize daha fazla odaklanır ve destekçiler ararsınız. Yakın olduğunuz herkese karşı sahip çıkma isteğiniz de artar. Sahiplenme ve koruma isteğinizin kontrolcü davranışlara dönüşmesi arkadaşlarınız ve partnerinizin kısıtlanmış hissetmelerine neden olabilir. Kantarın ayarı şaşmamalı, sevmek ve korumakla kısıtlamak aynı şey değil. Bu nedenle davranışlarınızı ve sözlerinizi gözlemleyin. Her şeyin aşırısı hem kendinize hem başkalarına zarar verebilir.