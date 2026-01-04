İşte Haftalık burç yorumları (04-10 Aralık)

KOÇ
Duyguların ve mantığın birbirine karıştığı birkaç gün boyunca kararsız ve endişeli bir ruh hali sizi esir alır. Önemli kararlar almak ve önemli görüşmeler yapmak için uygun bir zaman değildir. Sonucundan emin olduğunuz konular dahi olumsuz olarak sonuçlanabilir. Başkalarının derdine koşmaktan yorgun düştünüz. Etrafınızda bulunan insanlar sizden sürekli bir şeyler talep ediyor. Herkese yardım etmeye çalışırken büyük bir çoğunluğu memnun da olmuyor. Sürekli verici ve yardımsever davranışlarınızla alma/ verme dengeniz bozuluyor ve maddi manevi zararlar yaşıyorsunuz. Tüm gün geriliyor, kimseyi kırmak istemiyorsunuz ve sonra evinize döndüğünüzde eşinizin en küçük bir sözü size batıyor ve tüm kızgınlığınızı ondan çıkarıyorsunuz doğal olarak hiçbir kabahati olmayan partnerinizde size aynı kızgınlıkla karşılık veriyor.