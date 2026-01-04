Yeniçağ Gazetesi
04 Ocak 2026 Pazar
Anasayfa Astroloji İşte Haftalık burç yorumları (04-10 Aralık)

İşte Haftalık burç yorumları (04-10 Aralık)

Hafta boyu Oğlak burcu stelyumu Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlakları bir hayli sinirli hale getirebilir. Tartışmaların kavgalara ve dargınlıklara dönüşmemesine dikkat edin. Yükselen Yay burçları ise maddi konularda haftanın en şanslıları olacak.

Demet Hoşman Demet Hoşman
KOÇ

Duyguların ve mantığın birbirine karıştığı birkaç gün boyunca kararsız ve endişeli bir ruh hali sizi esir alır. Önemli kararlar almak ve önemli görüşmeler yapmak için uygun bir zaman değildir. Sonucundan emin olduğunuz konular dahi olumsuz olarak sonuçlanabilir. Başkalarının derdine koşmaktan yorgun düştünüz. Etrafınızda bulunan insanlar sizden sürekli bir şeyler talep ediyor. Herkese yardım etmeye çalışırken büyük bir çoğunluğu memnun da olmuyor. Sürekli verici ve yardımsever davranışlarınızla alma/ verme dengeniz bozuluyor ve maddi manevi zararlar yaşıyorsunuz. Tüm gün geriliyor, kimseyi kırmak istemiyorsunuz ve sonra evinize döndüğünüzde eşinizin en küçük bir sözü size batıyor ve tüm kızgınlığınızı ondan çıkarıyorsunuz doğal olarak hiçbir kabahati olmayan partnerinizde size aynı kızgınlıkla karşılık veriyor.

BOĞA

Bu dönemde etrafınızdaki insan sayısı fazlalaşır. Daha fazla insan ile bir araya gelip çok fazla konu hakkında karşılıklı konuşmalar yapılır. Olacakları hissetme özelliğiniz daha fazla ortaya çıkar ve adeta geleceği okursunuz. Dost ziyaretleri yapar, hasta yakınlarınızla ilgilenir, çocuklara ilgi gösterirsiniz. Kendi çocuğunuz olsa bile başka çocukları da düşünür mağdur olan çocuklara yardım etme gerekliliği hissedersiniz. İçinizi sıcak duygular kaplar, iyilik yaparak iyiliğin geleceği düşüncesi daha sağlam olarak yerleşmeye başlar. Tüm yakınlarınızdan destek görürsünüz, çok sevdiğiniz biri ile uzun saatler geçirebilirsiniz. Hediyeler alma ve verme zamanıdır. Kendiniz için istediğinizi başkaları içinde istemeye sebep olacağından tüm çevrenizde hayranlık uyandırabilirsiniz. Kendinizi hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça rahat hissedeceksiniz.

İKİZLER

Kadın erkek fark etmeksizin yardım istediğiniz herkes yanınızda olarak talep ettiğiniz konuda ellerinden gelen yardımı esirgemezler. Sevgi açlığınızı gidermek için öncelikle sizin sevgiyi verebilmeniz gerektiğinin bilincinde olursunuz. Kalbinizde iyilikler ve güzellikler filizlenir, hayattan umutlanmaya başlarsınız. Her konuda samimi ve rahat olduğunuzdan insan ve iş ilişkileri oldukça iyi şekilde yürür. Etrafınıza yaydığınız olumlu enerji, dönüp dolaşıp kendinize gelir. Endişe duyduğunuz sizi hırpalayan bir konuda güzel bir haber almanız sayesinde bu süreç boyunca pozitif enerji ve sevinç ile dolup, taşacaksınız. Bu dönemde kendinizi oldukça iyi hisseder, çevreniz ile sorun yaşamazsınız. Dengeli ve uyumlusunuz. Müşkül durumda olanlara el uzatacak bu sayede korunup, kollandığınızı hissedeceksiniz.

YENGEÇ

Bu dönemde bir konu hakkında karar vermeniz, bir sorununuzu çözmeniz
gerekebilir fakat aşırı sinirli davranışlarınız konuyu çözmenize olanak vermez. Adım atmanız gereken her konu sürüncemede kalır. Diğer zamanlara göre daha delice uğraşır, hiçbir işi sonuca ulaştıramazsınız. Ailevi sorunlar da gündeme gelir. Sevgi ve destek beklerken engellendiğinizi hissedersiniz. Gittikçe yükselen tansiyon özellikle duygusal ilişkilerde ortaya çıkar. Etrafınıza karşı öylesine sert bir duruş gösterirsiniz ki size yardım etmek isteyen kişiler bile yanınıza yaklaşamaz. Alıngan davranışlarınızı kontrol edemediğiniz için gereksiz yere surat asar, basit sorulara bile kırıcı cevaplar verirsiniz. Eski sevgili, eski eş daha çok aklınıza gelir, hayatınızda kötü giden her şeyi onlara yükler ve biten ilişkilerdeki kendi hatalarınızı kabul edemezsiniz.

ASLAN

El attığınız her konudan kazançlı çıkan olursunuz. Kargaşalı durumlar içinde bulunsanız bile duygularınıza kapılmadan tarafsız davranışlar içinde olacağınız bir süreç sizi bekliyor. Olayları, insanları ve her şeyden önce kendinizi kontrol edebilirsiniz. Bu sayede daha dingin bir kafa ile her tür konuyu daha iyi analiz edebilirsiniz. Hayatınızı zora sokan, boğuştuğunuz sorunlarla daha güçlü savaşmak adına bir mola verirsiniz. Eski dostlarla bir araya gelme fırsatları yakalar adeta kendinize terapi uygularsınız. Sempatik ve uyumlu, çevrenizdeki herkese her anlamda pozitif davranışlar sergilediğiniz bir zaman dilimidir. Duygularınızı gayet net bir şekilde ifade edersiniz. Özellikle karşı cins ile herhangi bir sorun varsa tatlı dille konuşarak olmasını istediğiniz her şeyi karşı tarafa ılımlı bir dille anlatırsınız.

BAŞAK

Herkes ile bir uyum içinde hareket etmenin gerekliliğinin bilincinde olursunuz. Stresten uzak, her şeyin olumlu sonuçlanacağını düşünür ve o yönde davranışlarda bulunursunuz. Duygusal kapasitenizde artış görülür. Daha pozitif ama bir yandan da aşırı duygusal olursunuz. Romantik bir film bile bu günlerde sizi kolaylıkla ağlatabilir. Ailenizdeki kadınlarla olan ilişkileriniz sorunsuz yürür, birbirinize tam bir dayanışma içinde destek verirsiniz. Huzur kaçıran, kavgacı, kıskanç ve bozguncu kişilerden uzak durarak sizi negatif etkilemelerine izin vermezsiniz. Güçlü irade, fiziksel dayanıklılık canlılık sayesinde kendinizi diğer zamanlara oranla daha sağlıklı hissetmenize sebep olur. Samimi, yardımsever ve neşeli halinizi hiçbir şeyin bozmasını istemeyeceksiniz. İş ilişkileri, gurup çalışmaları olumlu yürür. Sürüncemede kalan konular hızla yoluna girer.

TERAZİ

Kendinizi bir hayli gergin hissedeceğiniz bir hafta geçirebilirsiniz. Duygusal tansiyon yükselir, insanlarla olan tüm ilişkiler gergin bir hale gelir. Alınganlık hat safha da yaşanır. En basit bir sorun dahi birkaç saatlik süre içinde krize dönüşebilir. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz birçok kişi tarafından kullanıldığınızı, hakkınızın yenildiğini düşünür şu an o kişilerle aranız iyi bile olsa aniden diş bilemeye başlarsınız. Basit konulara takılmanız nedeni ile hayata dair önemli konular ihmal edilir. Bu süreçte hayatınızda ki önemli bir kadın ile ilgili gelişmeler ve haberler gündeme gelir. İçinizde kabaran aşırı duygusallık çocuklarınız, eşiniz ve yakınlarınızı dahi kırmanıza, onlara karşı gereksiz alınganlıklar yapmanıza neden olur. Sakin olmaya çalışın, hobilerinize yönelin ve gergin enerjinizi azaltmaya çalışın.

AKREP

Bayan arkadaşlar ile zaman geçirme, konuşma ihtiyacı duyar, sohbetler
yaparsınız. Karşı cins ilişkilerini de körükleyen gezegen açıları ile ilginizi çeken duygularınızı açıklamakta zorlandığınız kişiye karşı duygularınızı kolaylıkla ifade edersiniz. İnsanların sıkıntılarını dinleyip kendinize ait geçmişe dair sorunlarınızı çok net ortaya koyar, bir şekilde kendinize ve dostlarınıza psikoterapi uygularsınız. Aile, ev, mal, mülk konuları ile ilgili gelişmeler ya da olumlu değişimler yaşanabilir. Herhangi bir yatırım için başlangıç yapmanın uygun zamanıdır. Cana yakınlığınız ve sevimliliğinizin daha fazla öne çıkması ile etrafınıza da pozitif enerji gönderecek ve karşılıklı güzel paylaşımlar içinde olacaksınız. Maddiyattan uzak, maneviyata dönük fakat parayı ve maddesel imkânları daha fazla çeker durumda olursunuz.

YAY

Bayan arkadaşlar ile zaman geçirme, konuşma ihtiyacı duyar, sohbetler
yaparsınız. Karşı cins ilişkilerini de körükleyen gezegen açıları ile ilginizi çeken duygularınızı açıklamakta zorlandığınız kişiye karşı duygularınızı kolaylıkla ifade edersiniz. İnsanların sıkıntılarını dinleyip kendinize ait geçmişe dair sorunlarınızı çok net ortaya koyar, bir şekilde kendinize ve dostlarınıza psikoterapi uygularsınız. Aile, ev, mal, mülk konuları ile ilgili gelişmeler ya da olumlu değişimler yaşanabilir. Herhangi bir yatırım için başlangıç yapmanın uygun zamanıdır. Cana yakınlığınız ve sevimliliğinizin daha fazla öne çıkması ile etrafınıza da pozitif enerji gönderecek ve karşılıklı güzel paylaşımlar içinde olacaksınız. Maddiyattan uzak, maneviyata dönük fakat parayı ve maddesel imkânları daha fazla çeker durumda olursunuz.

Kendinizi hasta ve mutsuz hissedersiniz. Her konuda her anlamda genel davranış bozuklukları ve dengesizlikler görülür. Karşı cinsle olan ilişkilerde sebepsiz yere gergin ilişkiler yaşayabilirsiniz. Kolaylıkla halledilebilecek problem birkaç saat içinde karmaşık bir hale gelir ve düğümlenen sorunları çözemeyeceğinizi hissedersiniz. Sürekli huzursuzluk duymanız uyku düzeninizi de bozabilir. Uykusuz geceler sizi daha sinirli ve iş hayatında verimsiz hale getirebilir. Mantığınız geride hatta hiç yok denecek kadar azdır. Tamamen duygularınızın yönetiminde hareket edersiniz. Hiçbir konu ve kişi hakkında objektif davranamazsınız. Tanıdığınız, sevdiğiniz birkaç kişi ile birlikte olma isteği içinde diğer insanlara karşı kendinizi kapatırsınız. Yürüyüşler yapın, sanatsal aktivitelere yönelin ve gergin enerjiden kurtulun.

KOVA

Bu süreçte uzun vadeli güzel ve verimli arkadaşlıklar kurulur. Ben duygunuzdan sıyrılır ve kendinizi düşündüğünüz kadar başkalarını da düşünürsünüz. Yardım etme eğiliminiz çoğalır ve zorda olan birinin ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvarsınız. Karşı cinsle olan ilişkiler de memnuniyet verici şekilde gelişir. Sizi uzun zamandır beğenen ama açılmaya çekinen biri güler yüzünüzden cesaret alarak kolaylıkla açılabilir. Başlangıçta normlarınıza uymasa bile size duygularını açan kişiye en azından onu tanımak adına arkadaşça bir şans vermeyi denerseniz pişman olmazsınız. Duygusal anlamda derinlerdeki korkularınızı yenmeniz için doğru kişi ile karşılaşmanız gerekiyor. Doğru kişiyi tanımak için ise hayatınıza girmek isteyenlere bir şans vermelisiniz. Aşk mücadele gücünüz arttıran yegane duygudur.

BALIK

Arkadaşlıklara ve sosyalleşmeye diğer zamanlara oranla daha fazla yönelmeye başlarsınız. Arkadaşlarınız ve siz samimi duygularınızı en içten hali ile ifade etmeye başlarsınız. Dost ilişkileri daha sağlam olarak devam eder. Gezi ve organizasyon planlarınızı çevrenizle paylaşır ve onların da katılımını istersiniz. Karşı cins ilişkileri de daha fazla öne çıkar. Sevgili ile daha fazla beraber olmak için her fırsatı değerlendirirsiniz. Hayallerinize daha fazla odaklanır ve destekçiler ararsınız. Yakın olduğunuz herkese karşı sahip çıkma isteğiniz de artar. Sahiplenme ve koruma isteğinizin kontrolcü davranışlara dönüşmesi arkadaşlarınız ve partnerinizin kısıtlanmış hissetmelerine neden olabilir. Kantarın ayarı şaşmamalı, sevmek ve korumakla kısıtlamak aynı şey değil. Bu nedenle davranışlarınızı ve sözlerinizi gözlemleyin. Her şeyin aşırısı hem kendinize hem başkalarına zarar verebilir.

