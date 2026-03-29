Türkiye’de artan yaşam maliyetleri ve düşen alım gücü tartışmaları sürerken, vergi yüküne ilişkin dikkat çeken bir paylaşım gündem oldu. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede “gerçek vergi rekortmenlerinin” kimler olduğunu çarpıcı örneklerle ortaya koydu.

Bingöl’ün paylaşımında, maaşını almadan önce kaynağında vergisi kesilen çalışanlardan, tükettiği birçok üründe yüksek oranlarda vergi ödeyen vatandaşlara kadar geniş bir kesimin vergi yükünü sırtladığı vurgulandı.

Paylaşımda, bir paket sigaranın büyük kısmının vergiye gittiği, araç alımında ödemenin önemli bölümünün devlete aktarıldığı ve cep telefonlarından birden fazla vergi tahsil edildiği ifade edildi. Ayrıca işsizlik maaşından dahi damga vergisi alınması ve temel tüketim ürünlerinde uygulanan vergiler de dikkat çekilen başlıklar arasında yer aldı.

Ozan Bingöl'ün paylaşımı şu şekilde:

Bu ülkenin gerçek vergi rekortmeni;

-Maaşı daha eline geçmeden kaynağında vergisi kesilen,

-20 dal sigaranın 16 dalını vergi olarak ödeyen,

-Bir araba kendine iki araba Devlete alan,

-Cep telefonuna 4 ayrı vergi veren,

-İşsizlik maaşından bile damga vergisi tahsil edilen

-Mutfak tüpüne ÖTV, tuvalet kağıdına %20 KDV ödeyen vatandaşlardır…