Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE) datalarına göre, en çok mavi bayraklı plaja malik ülkeler listesi açıklandı. İspanya ve Yunanistan’ın akabinde 577 plajla üçüncü sırada yer alan Türkiye, bilhassa Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yüksek standartlı sahilleriyle göz önünde yer almaya devam ediyor. Temizlik, güvenlik, çevre yönetimi ve sürdürülebilir turizm kriterlerine göre verilen mavi bayrak ödülleri, Türkiye’nin küresel turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha ispatladı.
İşte en temiz plaja sahip 10 ülke: Türkiye listeye damga vurdu
Türkiye, üst düzey çevre standartları ve tertemiz kıyılarıyla öne çıkan Mavi Bayrak listesindeki güçlü yerini korumaya devam ediyor.
1. İspanya: 642
2. Yunanistan: 623
3. Türkiye: 577
4. İtalya: 487
5. Portekiz: 404
6. Fransa: 388
7. Danimarka: 143
8. İrlanda: 89
9. Meksika: 80
10. İngiltere: 77
