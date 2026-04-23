TEKİRDAĞ'DA KOKOREÇ HAYRINDA İZDİHAM

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda eşine az rastlanır bir etkinliğe sahne oldu. Bölgenin sevilen esnaflarından Efkan Kılıç, bayram sevincini paylaşmak için dükkânının kapılarını çocuklara açtı. Ücretsiz kokoreç, köfte ve sucuk ikramını duyan yüzlerce çocuk ve aileleri işletme önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

SAYI SEMBOLİK, İLGİ DEVASA: 1920 ADET DAĞITILDI

İşletmeci Efkan Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yılına atıfta bulunarak tam 1920 adet kokoreç hazırladı. Saat 12.00’de başlayan ve adım atacak yer kalmayan etkinlikte, dev kazanlardaki kokoreçler kısa sürede tükendi. Lezzet maratonu, kokorecin ardından köfte ve sucuk ekmek ikramıyla gün boyu hız kesmeden devam etti.

"ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN TEMİNATI"

Yoğun ilgiden memnuniyetini dile getiren esnaf Efkan Kılıç, çocukların geleceğimizin teminatı olduğunu ve onları çok sevdiğini söyledi. “Çok güzel bir talep çok güzel gidiyor. Allah hepinizden razı olsun. Ayağınıza sağlık hepinize" dedi. Öte yandan yaşanan manzara, Türkiye'nin ekonomik durumuna dair ipucu verdi.