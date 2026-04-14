İşte dünyanın en zengin kadınları: Milyarlarca dolar servetleri var
Dünyanın en zengin kadınları belli oldu. Milyarlarca dolar serveti olan kadınlar finanstan teknolojiye çok satıda iş kolunda yer alıyorlar.
10. Melinda French Gates – 30,4 milyar dolar
Bill Gates ile 2021 yılında yaptığı boşanma anlaşmasının ardından servetini önemli ölçüde artıran Melinda French Gates, 2025 itibarıyla yaklaşık 30,4 milyar dolarlık varlığa sahip. Gates, 2024 yılında kurduğu Pivotal Ventures aracılığıyla kadın liderliğindeki girişimlere yatırım yapmaya odaklanıyor.
9. Marilyn Simons – 31 milyar dolar
Ünlü yatırımcı Jim Simons'ın eşi Marilyn Simons, eğitim ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla kurulan Simons Vakfı'nı yönetiyor.
8. Miriam Adelson – 32,1 milyar dolar
Las Vegas Sands'in büyük hissedarlarından biri olan Miriam Adelson, dünya genelinde resort yatırımlarına sahip.
7. Abigail Johnson – 32,7 milyar dolar
Fidelity Investments'ın başkanı ve CEO'su olan Abigail Johnson'ın serveti, 1946'da kurulan yatırım fonu şirketindeki yaklaşık yüzde 28,5'lik hisseden geliyor.
6. Savitri Jindal – 35,5 milyar dolar
Hindistan'ın en zengin kadın iş insanı Savitri Jindal, çelikten enerjiye kadar birçok sektörde faaliyet gösteren Jindal Grubu'nun başında bulunuyor.
5. Rafaela Aponte-Diamant – 37,7 milyar dolar
İsviçreli iş insanı Aponte-Diamant, dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan Mediterranean Shipping Company'nin (MSC) yüzde 50 hissesine sahip.
4. Jacqueline Mars – 42,6 milyar dolar
M&M's, Snickers ve Pedigree gibi markaları bünyesinde barındıran Mars Incorporated'ın mirasçılarından biri olan Jacqueline Mars, listede üst sıralarda yer alıyor.
3. Julia Koch – 74,2 milyar dolar
2019'da hayatını kaybeden iş insanı David Koch'un eşi Julia Koch, Koch şirketler grubundaki hisseleri sayesinde servetini büyütmeye devam ediyor.
2. Francoise Bettencourt Meyers – 81,6 milyar dolar
L'Oréal'in mirasçısı olan Fransız milyarder Bettencourt Meyers, geçen yıl listenin zirvesindeydi. Ancak şirket satışlarındaki düşüş nedeniyle bu yıl ikinci sırada yer aldı.
1. Alice Walton – 101 milyar dolar
Walmart'ın kurucusu Sam Walton'ın kızı Alice Walton, 101 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını unvanını elinde bulunduruyor. Walmart hisselerindeki yükseliş Walton'ın servetini son bir yılda önemli ölçüde artırdı.