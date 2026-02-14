İşte derz aralarını bembeyaz yapan pratik yöntem: Pahalı ürünlere gerek yok

Banyolar sürekli nemli kaldığı için fayans aralarında kahverengi ve siyaha dönük lekeler oluşabiliyor. Bu durum zamanla küf sporları ve bakteriler için uygun bir ortam hazırlıyor. Uzmanlar, pahalı ve ağır kimyasallar yerine asidik bir çözümün yeterli olduğunu belirtiyor.