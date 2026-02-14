Banyolar sürekli nemli kaldığı için fayans aralarında kahverengi ve siyaha dönük lekeler oluşabiliyor. Bu durum zamanla küf sporları ve bakteriler için uygun bir ortam hazırlıyor. Uzmanlar, pahalı ve ağır kimyasallar yerine asidik bir çözümün yeterli olduğunu belirtiyor.
İşte derz aralarını bembeyaz yapan pratik yöntem: Pahalı ürünlere gerek yok
Banyo fayansları zaman içinde sabun artıkları, kireç ve yoğun nem nedeniyle parlaklığını kaybedebiliyor. Özellikle derz aralarının koyulaşması, alanı olduğundan daha bakımsız gösteriyor. Sadece 10 saniyelik basit bir alışkanlıkla küf oluşumunu büyük ölçüde engellemek mümkün.Derleyen: Hande Karacan
Temizlik uzmanı John Klee, duş sonrası uygulanabilecek pratik bir yöntem öneriyor. Duşu kapatmadan hemen önce, eşit miktarda beyaz sirke ve su karışımını derz aralarına püskürtmek yeterli oluyor.
Sirkenin içindeki asetik asit; sabun kalıntılarını çözüyor, yağlı tabakayı dağıtıyor ve küf oluşumuna zemin hazırlayan ortamı azaltıyor. Düzenli kullanımda küf sporlarının asidik yüzeylerde barınmasının zorlaştığı ifade ediliyor.
Beyaz sirke kullanımı sayesinde yüzeyde ağır kimyasal kalıntılar oluşmaz. Aynı zamanda sert ve yorucu fırçalama ihtiyacı da azalır. Haftada iki kez uygulamak genellikle yeterli görülür.
10 SANİYELİK BAKIM ADIMI NASIL UYGULANIR?
Duştan çıkmadan hemen önce sprey şişeyle hazırlanan sirke-su karışımını derz aralarına sıkın. Yüzeyi durulamanıza gerek yok; doğal şekilde kurumaya bırakabilirsiniz.
Eğer koyu lekeler oluşmuşsa, yumuşak kıllı bir fırça ya da eski bir diş fırçasıyla nazikçe, dairesel hareketlerle ovalamak önerilir. Biriken kalıntılar kısa sürede çözülür. Son olarak kuru bir bezle silmek, derzlerin daha beyaz ve temiz görünmesine yardımcı olur.
Uzmanlara göre bu alışkanlık düzenli uygulandığında ağır dip temizlik ihtiyacı azalır, derz araları daha uzun süre parlak kalır. Üstelik agresif kimyasallara gerek kalmadan ve zahmetsizce kurtulabilirsiniz.