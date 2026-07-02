İşte bu kadar kolay: Yavaşlayan Facebook bu şekilde tekrar hızlanıyor

Sosyal medya platformu Facebook, hem mobil cihazlarda hem de masaüstü bilgisayarlarda zaman zaman yavaşlama ve donma problemleriyle gündeme geliyor. Kullanıcıların ana sayfa akışında geç yüklenme, videoların takılması veya gönderilerin ekrana gelmemesi gibi sorunlarla karşılaşması, dijital deneyimi olumsuz etkiliyor. Meta sunucularındaki dönemsel yoğunlukların yanı sıra kullanıcı tarafındaki bağlantı hataları ve cihaz optimizasyonları da bu performans düşüklüğünün temel nedenleri arasında yer alıyor.