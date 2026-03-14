Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, ikinci haftasını dolduran İran savaşının uzaması ihtimaliyle küresel piyasalarda oluşan oynaklıkla karışık bir görünüm sergilediği haftayı yükselişle tamamladı.

ABD ve İsrail’in İran ile olan karşılıklı saldırılarını dünya da endişeyle izlerken, 9-13 Mart haftasında Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,35 oranında değer kazandı. Endeks, 12 bin 602,72 puandan başladığı haftayı 13 bin 92,93 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 12 bin 433,04, en yüksek ise 13 bin 441,36 puanı gördü.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 1,67 oranında değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 2,65 ve holding endeksi de yüzde 2,59 oranında değer kazandı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 27,14 oranında değer kazancıyla Yeo Teknoloji (YEOTK) oldu. Onu yüzde 20,14 ile Dap Gayrimenkul (DAPGM) ve yüzde 16,23 ile Enerjisa (ENJSA) takip etti.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 10,72 ile Gürsel Turizm (GRSEL) gelirken, yüzde 9,11 ile Efor Yatırım (EFOR) ve yüzde 8,28 ile Şok Marketler (SOKM) onu takip etti.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 469 milyar 460 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer almaya devam etti. 582 milyar TL’lik piyasa değeriyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ikinci sırada yerini alırken, Enka İnşaat (ENKA) de 561 milyar 900 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 67 milyar 479 milyon TL ile Tüpraş (TUPRS) ilk sırada yer aldı. 63 milyar 880 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve 46 milyar 987 milyon TL’lik işlem hacmi ile Akbank (AKBNK) ilk sıralarda yer aldı.