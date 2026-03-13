'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan, sabah saatlerinde İstanbul'daki Ortabayır Mahallesi'ndeki evinde yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Ayşegül Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar cinayet şüphesi sebebiyle inceleme altına alındı. Özellikle Instagram hikayesinde paylaştığı mesaj ve kanlı not fotoğrafı dikkat çekti.

KANLI NOT DİKKAT ÇEKTİ

Eraslan, mesajında, "Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı." ifadelerini kullanmıştı. Bu mesajın ardından paylaştığı kanlı not fotoğrafı ise, intihar iddialarını gündeme getirdi.

Polis, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Eraslan'ın ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken Eraslan'ın yakın çevresinin de ifadesine başvurulacağı ifade edildi.

ARKADAŞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Genç ismin yakın arkadaşı Kardelen Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın “şüpheli ölüm” olarak incelendiğini iddia etti.

Ayşegül Eraslan'ın ölüm haberini yakın dostları sosyal medya hesabından paylaştı. Kardelen Toprak konuyla ilgili, "Maalesef polis geldiğinde kendini asmış şekilde intihar mektubuyla bulundu. Olay inceleme şüpheli ölüm olarak gördü. İnceleme devam ediyor. Ailesine ulaşamıyoruz. Henüz bedeni çıkarıldı evden hala inanamıyoruz." ifadelerini kullandı.