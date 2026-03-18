Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dönemine ilişkin hava tahminlerini açıkladı. Buna göre:

Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Sıcaklık en düşük -4°C, en yüksek 6°C olacak. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek.

Cuma: Hava çok bulutlu; karla karışık yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. En düşük sıcaklık 0°C, en yüksek 5°C. Rüzgar batıdan hafif esecek.

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Sıcaklık -1°C ile 6°C arasında değişecek. Rüzgar güneybatıdan hafif esecek.

Pazar: Çok bulutlu bir hava hakim olacak; yer yer karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. En düşük sıcaklık -3°C, en yüksek 4°C. Rüzgar doğudan hafif esecek.

