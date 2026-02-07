Nanoteknoloji, maddelerin atom ve molekül düzeyinde işlenip manipüle edilmesini merkezine alan bir bilim dalıdır. Bu teknoloji, malzemelerin boyutunu ve özelliklerini mikroskobik düzeyde kontrol ederek onları daha verimli, dayanıklı ve fonksiyonel hale getirmeyi amaçlar.

Nanoteknoloji ile özellikle sağlık, bilişim teknolojileri ve savunma alanlarında ciddi çalışmalar yapılıyor. Savunma alında nanoteknoloji sadece silahlarda değil askerlerin üniformalarında da kullanılıyor. Söz konusu teknoloji ile askerlerin cephede hayatta kalma şanslarının artırılması, operasyonlarda verimliliğin artırılması ve konforlarının sağlanması amaçlanıyor.

İşte günümüzde nanoteknoloji ile üretilen üniformaları kullanan ve bu alanda AR-GE yatırımı yapan başlıca ülkeler…

EN BÜYÜK YATIRIMCI ABD

Savunma alanında nanoteknoloji kullanımı konusundaki en büyük yatırımcı olarak öne çıkan ülke ABD oldu. ABD ordusu MIT bünyesindeki "Asker Nanoteknolojileri Enstitüsü" ile iş birliği yaparak özellikle akıllı kumaşlar, kimyasal ve biyolojik silahlara karşı korumalı lifler ve Çelikten daha sağlam ama çok daha hafif olan nano-kompozit malzemelerle üretilen balistik yelekler kullanıyor.

Rusya’nın nesil piyade muharebe sistemi “Ratnik” de nanoteknolojiyi yoğun şekilde kullanıyor. Ruslar, kızılötesi kameralara yakalanmayı zorlaştıran özel nano-malzemeler kullanıyor. Ayrıca üniformalar, suya ve ateşe dayanıklı, nefes alabilen nano-fiberlerden üretiliyor. Rusların nanoteknoloji ile üretilen kıyafetleri küçük yırtılmaları veya delinmeleri zamanla kapatabilen malzeme teknolojileri barındırıyor.

TÜRK ORDUSUNDA DA NANOTEKNOLOJİ ÖN PLANDA

Türk ordusu da özellikle yerli nanoteknoloji kullanarak üniforma üretiyor. Yerli savunma firmalarının ürettiği üniformalarda su itici ve kir tutmaz nano-yüzeyler kullanılıyor. Ayrıca uzun süreli operasyonlarda askerin sağlığını korumak için gümüş iyonları içeren, koku ve bakteri oluşumunu engelleyen kumaşlar üretiliyor.

Vücut ısısını dengeleyen ve terlemeyi yöneten akıllı kumaş teknolojileri de Mehmetçik tarafından kullanılan bir başka özellik olarak öne çıkıyor.

Üniformalarında nanoteknoloji kullanan ülkeler arasında Çin, İngiltere ve İsrail de bulunuyor.