2026 asgari ücret zammı için toplantılar devam ediyor. Sendikalar ile görüşen Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in taleplerini komisyona iletti. Açlık sınırının 29.827,78 TL, yoksulluk sınırının 97.158,89 TL olduğu Türkiye'de 22 Bin 104 lira asgari ücret alarak geçinmeye çalışan vatandaşlar isyanda. Ocak ayına günler kala yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk iki toplantısından "asgari ücret zam mı" için rakam çıkmadı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, TGRT Haber’e yaptığı değerlendirmede, yeni asgari ücrette zam oranının önümüzdeki toplantıda çıkmasını beklediğini söyledi.

ZAM ORANI İÇİN NET ARALIK: YÜZDE 25 CİVARI

Erdursun, asgari ücrette geçen yıl yüzde 30 olarak belirlenen artışı hatırlattı. Yeni asgari ücretin artış oranına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdursun, hedeflenen enflasyon doğrultusunda, ona yakın ama daha sınırlı bir artış ihtimaline dikkat çekti.

Uzman ismin değerlendirmesine göre asgari ücrette zam oranı yüzde 25 civarında... Yeni asgari ücret 27.500 – 28.000 TL aralığında olacak. 2026 asgari üceretinin çalışanlar ve işveren cephesinde yeni bir denge yaratması bekleniyor.