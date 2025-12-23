Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücreti açıkladı. Buna göre net asgari ücret 28 bin 75 TL, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 TL olarak belirlendi.

Yeni asgari ücretle birlikte çok sayıda ödemede değişti. İşte kalem kalem değişen ödemeler:

Kıdem tazminatı: 33 bin 30 lira

En düşük işsizlik maaşı: 13 bin 110 lira

En yüksek işsizlik maaşı: 26 bin 220 lira

Aylık Genel Sağlık Sigortası: Bin 981 lira

İsteğe bağlı sigorta pirimi (En düşük): 10 bin 567 lira

Bağkur pirimi (En düşük): 9 bin 824 lira

BES kesintisi: 990 lira

Ev hizmetinde çalışanlar (Aylık prim): 10 bin 732 lira

Doğum borçlanması (En düşük): 351 lira

Stajyer maaşı: 8 bin 421 lira