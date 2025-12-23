Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücreti açıkladı. Buna göre net asgari ücret 28 bin 75 TL, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 TL olarak belirlendi.
Yeni asgari ücretle birlikte çok sayıda ödemede değişti. İşte kalem kalem değişen ödemeler:
Kıdem tazminatı: 33 bin 30 lira
En düşük işsizlik maaşı: 13 bin 110 lira
En yüksek işsizlik maaşı: 26 bin 220 lira
Aylık Genel Sağlık Sigortası: Bin 981 lira
İsteğe bağlı sigorta pirimi (En düşük): 10 bin 567 lira
Bağkur pirimi (En düşük): 9 bin 824 lira
BES kesintisi: 990 lira
Ev hizmetinde çalışanlar (Aylık prim): 10 bin 732 lira
Doğum borçlanması (En düşük): 351 lira
Stajyer maaşı: 8 bin 421 lira