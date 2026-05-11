Kullanıcıların en fazla ilgi gösterdiği kategoriler arasında kozmetik, küçük ev aletleri ve moda öne çıkarken, platformda en çok aranan ifadelerden biri “Anneler Günü hediyesi” oldu. Bu süreçte parfüm, robot süpürge ve triko takım en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Anneler Günü alışveriş trendleri incelendiğinde, kozmetik, moda ve küçük ev aletleri kategorilerinin yoğun talep gördüğü dikkat çekti. Tüketicilerin en fazla yöneldiği ürünler arasında parfüm, robot süpürge ve triko takım bulunurken, altın bilezik de popüler hediye seçenekleri arasında yer aldı. Kampanya döneminde platform üzerinden dakikada ortalama 310 ürün satışı gerçekleşti.

En fazla alışveriş yapan üç büyük şehrin ardından Bursa, Kocaeli ve Antalya annelerine en çok hediye alan şehirler olarak sıralandı. Kullanıcıların en sık arattığı ürünler arasında kadın spor ayakkabı, çanta, kahve makinesi ve robot süpürge öne çıktı.

Pratik ürünlere yönelim arttı

Küçük ev aletleri kategorisindeki talep, nisan ayının son iki haftasına kıyasla yüzde 42 artış gösterdi. Bu kategoride robot süpürge, buharlı ütü ve koltuk yıkama makinesi en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Ayrıca kablosuz süpürge, kahve makinesi ve dondurma makinesi de Anneler Günü alışverişlerinde yoğun ilgi gördü.

Veriler, tüketicilerin günlük yaşamı kolaylaştıran, işlevsel ve pratik ürünlere daha fazla yöneldiğini ortaya koydu.

KOZMETİK VE MODAYA YOĞUN İLGİ

Anneler Günü döneminde kozmetik kategorisine olan talep de dikkat çekici şekilde yükseldi. Kategoriye yönelik ilgi, nisan ayının son iki haftasına göre yüzde 40 arttı. En çok tercih edilen ürünler arasında parfüm, nemlendirici setleri ve göz kremi setleri yer aldı.

Moda kategorisinde ise triko takım, kot ceket ve bluz öne çıkan ürünler arasında bulundu. Bu kategorideki talep, önceki ayın son iki haftasına göre yüzde 24 artış gösterdi. Kullanıcıların hem günlük kullanımda tercih edilebilecek hem de hediye alternatifi olarak değerlendirilebilecek ürünlere yöneldiği görüldü.