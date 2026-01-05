AKP'nin 23 yıllık iktidarında bozduğu gelir dağılımı TÜİK'in açıkladığı verilerle göz önüne serildi.

Açıkladığı verilerle tartışmaların odağında olan TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını yüzde 0.89 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon ise TÜİK'e göre, yüzde 30.89 olarak belirlendi. TÜİK'in bu hesabıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12.19 olarak belirlendi. Bu oran işçi emeklilerinin aylıklarına yansıtılırken memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği yansıtılacak yüzde 18.60 olarak zam yansıyacak.

Yüzde 18.60'lık zam memurlarında aylıklarını değiştirdi. Değişen aylıklarda vaiz aidatlarının öğretmen ücretlerini geçmesi tepki çekti.

FARK 3 BİN LİRAYI AŞTI

Yeni maaş hesaplamalarıyla birlikte 1/4 derecedeki öğretmen maaşı 61 bin 146 liradan 72 bin 519 liraya yükseldi. Aynı derecedeki vaizin maaşı ise 63 bin 916 liradan 75 bin 804 liraya çıktı. Ortaya çıkan tablo, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken birçok kullanıcı öğretmen maaşlarının vaiz maaşlarının gerisinde kalmasına tepki gösterdi.

Öte yandan en düşük emekli maaşı da zamla birlikte 18 bin 937 liraya yükseldi. Ancak kök aylığı düşük olduğu için bu seviyeye tamamlanan emekliler açısından artışın uygulanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

İŞTE KALEM KALEM MAAŞ TABLOSU