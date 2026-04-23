İşte 23 Nisan’ı ‘Milli bayram’ olarak ilan eden kanun

Büyük Millet Meclisinin açılışından bir gün sonra gerçekleştirdiği toplantıda, Mustafa Kemal Paşa'nın uzun bir konuşma yaptığı, ardından yasama ve yürütmenin millet adına Meclis tarafından kullanılmasına dair bir öneri sunduğu ve bunun Meclis tarafından da kabul edildiği hakkında Anadolu Ajansının telgrafla geçtiği haber bülteni de belgeler arasında korunuyor.