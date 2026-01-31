Asgari ücret cebe girmeden eridi. Elektrik, doğal gaz, su ve kira giderleri derken temel gıdaya bile erişmekte zorlanan vatandaş, kredi kartlarına yüklendi. Çalışan veya emekli, artık parayı sadece banka hesabında görüyor. O da anında borçlara gidiyor. Nakidin adını bile unutan vatandaş artık pazarda bile kredi kartı kullanıyor.

TEMEL İHTİYAÇLAR BİLE KREDİ KARTIYLA ALINIYOR

Pazarda kredi kartı dönemi başladı. Sebzeden meyveye, balıktan tekstile, kuruyemişten aksesura her kalemde artık kredi kartı kullanılıyor. Ucuz alışveriş için pazarda fırsat kollayan vatandaş, artık en temel ihtiyaçlarını bile kredi kartıyla kullanmak zorunda kalıyor.

SEBZE VE MEYVEYE ERİŞMEK ZORLAŞTI

Enflasyon pazar fiyatlarını da vurdu. Sebzeye, meyveye erişmek ay sonunu getirmekte güçlük çeken vatandaş için lüks oldu. Mandalinanın ve domatesin kilosu 50, portakalın kilosu 80, en ucuz balığın kilosu 250'yi buldu. Pazar tezgahlarına bakıp geçmekten usanan vatandaş çareyi kredi kartında buldu.

25 MİLYON KİŞİ İCRALIK

Açıklanan son verilere göre Türkiye'de 25 milyon kişi icralık. Bunun sebebi ise kullanılan kredi ve kredi kartlarının borcunun geri ödenememesi. Kredi kartı kullanımının pazar tezgahlarına kadar düşmesi, durumun ne kadar ciddi olduğunun da bir göstergesi.

Açıklanan son verilere göre vatandaşın takibe düşen kredi kartı borçları %122,9 oranında rekor bir artış gösterdi. Takipteki bireysel kredilerde artış yüzde 96,6 oldu.