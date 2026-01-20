Yeniçağ Gazetesi
20 Ocak 2026 Salı
İstanbul
Anasayfa Astroloji İşte 20 Ocak 2026 günlük burç yorumları

20.01.2026 tarihi için günlük burç yorumlarını bir astrolog bakış açısıyla yapay zekaya sizler için hazırlattık.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Koç

Bugün hedeflerini yeniden gözden geçiriyorsun. İş ve kariyerle ilgili ani bir farkındalık yaşayabilirsin. Sabırsızlık yerine strateji kazandırır.

Boğa

Bakış açın genişliyor. Eğitim, seyahat ya da hukuki bir konuda netleşme mümkün. Alışkanlıklarından çıkmak sana iyi gelecek.

İkizler

Maddi paylaşımlar, borç-alacak konuları gündeme gelebilir. Duygusal olarak derinleştiğin bir gün; sezgilerine güven.

Yengeç

İlişkiler odak noktan. Bir konuşma dengeleri değiştirebilir. Açık ve net olmak yanlış anlaşılmaları önler.

Aslan

Günlük düzen, iş ortamı ve sağlık konuları ön planda. Küçük bir alışkanlık değişikliği büyük fayda sağlayabilir.

Başak

Aşk, yaratıcılık ve keyif alanların hareketleniyor. Kendini ifade etmekten çekinme. Hobiler için güzel bir gün.

Terazi

Ev ve aileyle ilgili konular önem kazanıyor. Geçmişten gelen bir mesele çözüme ulaşabilir. İç huzur arayışı artıyor.

Akrep

Yoğun iletişim trafiği var. Kısa yolculuklar, görüşmeler ve haberler gündemde. Söylediklerine dikkat et, etkisi büyük olabilir.

Yay

Maddi konularda yeni fikirler oluşuyor. Harcamalar konusunda dengeli ol. Kendi değerini daha net fark ediyorsun.

Oğlak

Bugün senin için bir dönüm noktası olabilir. Güneş burcundan çıkarken son kararlar, kapanışlar ve kişisel farkındalıklar getiriyor.

Kova

Güneş burcuna geçiyor. Enerjin yükseliyor. İçsel hazırlık dönemi bitiyor; kendinle ilgili önemli bir karar alabilirsin.

Balık

Biraz içe dönme isteği var. Ruhsal konular, rüyalar ve sezgiler güçlü. Kendini dinlemek sana netlik kazandıracak.

