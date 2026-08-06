Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'un zirvedeki 20 lisesi belli oldu: LGS'de puanlar tavan yaptı

İstanbul'un zirvedeki 20 lisesi belli oldu: LGS'de puanlar tavan yaptı

LGS ilk yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan 20 lise açıklandı.

Kaynak: AA
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İstanbul'un zirvedeki 20 lisesi belli oldu: LGS'de puanlar tavan yaptı - Resim: 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, en başarılı öğrencilerin tercihlerinde öne çıkan eğitim kurumları da netleşti.

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İstanbul'un zirvedeki 20 lisesi belli oldu: LGS'de puanlar tavan yaptı - Resim: 2

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS merkezi sınavının sonuçları 10 Temmuz'da ilan edilmişti. Adaylar, 13-27 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerini yapmış; bu süreçte sınavla öğrenci alan okullardaki 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü dolarken, genel yerleştirme oranı yüzde 95.76 olarak gerçekleşmişti.

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İstanbul'un zirvedeki 20 lisesi belli oldu: LGS'de puanlar tavan yaptı - Resim: 3

Bu ilk yerleştirme verilerine göre, İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci kabul eden ilk 20 lise şu şekilde:

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İstanbul'un zirvedeki 20 lisesi belli oldu: LGS'de puanlar tavan yaptı - Resim: 4

İSTANBUL ERKEK LİSESİ ZİRVEDE
İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci oldu.

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İstanbul'un zirvedeki 20 lisesi belli oldu: LGS'de puanlar tavan yaptı - Resim: 5

KABATAŞ ERKEK LİSESİ
Almanca bölümüne 500, İngilizce bölümüne 497.75 puanla öğrenci alan Kabataş Erkek Lisesi ikinciliğe yerleşti.

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İstanbul'un zirvedeki 20 lisesi belli oldu: LGS'de puanlar tavan yaptı - Resim: 6

GALATASARAY
497.43 puanla öğrenci alan Galatasaray Lisesi ise üçüncü sırada yer aldı.

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İstanbul'un zirvedeki 20 lisesi belli oldu: LGS'de puanlar tavan yaptı - Resim: 7

İLK 20'DE İKİ İMAM HATİP
İstanbul Atatürk Fen Lisesi 494.88 taban puanla dördüncü, Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493.35 taban puanla beşinci, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 491.85 taban puanla altıncı, Haydarpaşa Lisesi 488.84 taban puanla yedinci, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 486.28 taban puanla sekizinci, Kadıköy Anadolu Lisesi 483.86 taban puanla dokuzuncu, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 483.43 taban puanla onuncu sırada yer aldı.

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İstanbul'un zirvedeki 20 lisesi belli oldu: LGS'de puanlar tavan yaptı - Resim: 8

İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alarak ilk 20'de yer alan diğer liselerin taban puanları şöyle :

11- Çapa Fen Lisesi 482.80 puan

12- Vefa Lisesi 480.10 puan

13- Beşiktaş Anadolu Lisesi 478.89 puan

14- Validebağ Fen Lisesi 477.82 puan

15- Burak Bora Anadolu Lisesi 477.09 puan

11- Çapa Fen Lisesi 482.80 puan

12- Vefa Lisesi 480.10 puan

13- Beşiktaş Anadolu Lisesi 478.89 puan

14- Validebağ Fen Lisesi 477.82 puan

15- Burak Bora Anadolu Lisesi 477.09 puan

16- Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi 474.93 puan

17- Pertevniyal Lisesi 474.49 puan

18- Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 472.39 puan

19- Şehit İlhan Varank Fen Lisesi 469.98 puan

20- Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 469.51 puan

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İstanbul'un zirvedeki 20 lisesi belli oldu: LGS'de puanlar tavan yaptı - Resim: 9

NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?
Yerleştirmeye esas birinci nakil için tercihler dün başladı. Birinci nakil tercihleri, 7 Ağustos'a kadar yapılacak ve sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

17-26 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül'de alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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