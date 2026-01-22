İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın resmi istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl yangınların en başlıca nedeni “hatalı ve dikkatsiz kullanım” oldu. Bu kategori, toplam yangınların yüzde 28,50’sini oluşturdu.
İstanbul’un yangın haritası ortaya çıktı: Her 19 dakikada bir facia: Esenyurt rekortmen: Peki diğer ilçeler?
İstanbul İtfaiyesi, 2025 yılı boyunca 7 bin 931’i “hatalı ve dikkatsiz kullanımdan” kaynaklanan toplam 27 bin 820 yangına müdahale etti. Bu verilere göre kentte ortalama her 18 dakika 54 saniyede bir yangın çıktı.
Söndürülmemiş izmarit, kibrit, çakmak, kıvılcım sıçraması, ocak ateşi ve çocukların ateşle oynaması gibi etkenler 7 bin 931 yangına yol açtı.
İkinci sırada “ısı kaynağının amacı dışında kullanılması” yer aldı; elektrik tesisatı arızası, trafo, elektrikli ocak, ütü ve elektrik sobası kaynaklı 7 bin 803 yangın kaydedildi.
Üçüncü sırada ise “mekanik hata ve arıza” nedeniyle 5 bin 434 yangın meydana geldi.
Toplam 27 bin 820 yangının dağılımı şöyle gerçekleşti:
• 6 bin 545’i evlerde,
• 2 bin 98’i depo, iş yeri, büro ve ticari yapılarda,
• 1 bin 981’i kara yolu araçlarında.
2025’te yangınlara ortalama müdahale süresi 7 dakika 2 saniye olarak gerçekleşti.
İtfaiye ekipleri, yangınların yanı sıra can kurtarma, sel, su baskını, güvenlik tedbirleri ve diğer olaylar dahil toplam 135 bin 510 olaya müdahale etti. Bu olaylarda 11 bin 763 kişi kurtarıldı.
Ayrıca kedi, köpek, kuşların yanı sıra at, iguana ve kartal gibi egzotik hayvanlar dahil toplam 18 bin 858 hayvan kurtarıldı. Ekipler 8 bin 378 arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdi ve 210 su tahliyesi yaptı.
En çok yangın yaşanan ilçeler
İstanbul’da en yüksek yangın sayısı 1 bin 844 vakayla Esenyurt’ta görüldü.
• Pendik: 1 bin 367
• Arnavutköy: 1 bin 356
• Silivri: 1 bin 173
• Küçükçekmece: 1 bin 018
• Başakşehir: 995
En az yangın ise 49 olayla Adalar’da kaydedildi. Diğer bazı ilçelerdeki yangın sayıları:
• Şile: 231
• Beşiktaş: 281
• Bakırköy: 284
• Güngören: 360
• Bayrampaşa: 371
• Beyoğlu: 455
• Şişli: 477
• Sarıyer: 474
• Fatih: 981
• Avcılar: 966
• Ümraniye: 917
• Bağcılar: 895
YANGIN NEDİR?
Yangın, yanıcı bir maddenin ısı ve oksijen (genellikle hava) ile birleşmesi sonucu oluşan kontrolsüz yanma reaksiyonudur. Bu, kimyasal bir olaydır ve sonucunda ısı, ışık (alev), duman ve bazen toksik gazlar açığa çıkar.
Bilimsel olarak yangın, ekzotermik (ısı açığa çıkaran) bir oksidasyon tepkimesidir. Kontrollü yanma (örneğin sobada veya ocakta yanan ateş) ile farkı, kontrol dışı olması ve yayılma eğiliminde bulunmasıdır.
Yangının oluşması için gereken üç temel unsur
(Yangın Üçgeni):Yanıcı madde (yakıt): Katı (odun, kâğıt, kumaş), sıvı (benzin, yağ) veya gaz (doğal gaz, LPG) halde olabilir.
Isı (tutuşturucu enerji): Kıvılcım, alev, sıcak yüzey, elektrik arkı veya sürtünme gibi kaynaklardan gelir.
Oksijen (genellikle havadaki): Yeterli miktarda oksijen olmadan yanma devam edemez.
Yangın sınıfları (kısaca):A sınıfı: Katı maddeler (odun, kâğıt, tekstil). B sınıfı: Sıvı yanıcılar (benzin, yağ). C sınıfı: Gazlar (LPG, doğal gaz). D sınıfı: Metaller (magnezyum, sodyum gibi). E sınıfı: Elektrik kaynaklı (Türkiye'de genellikle C ile birlikte ele alınır). F sınıfı: Yağlı mutfak yangınları. Yangın, hem doğal afet hem de insan kaynaklı bir tehlike olarak kabul edilir; erken müdahale edilmezse hızla yayılır ve can-mal kaybına yol açar.