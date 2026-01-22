İstanbul’un yangın haritası ortaya çıktı: Her 19 dakikada bir facia: Esenyurt rekortmen: Peki diğer ilçeler?

Yangın sınıfları (kısaca):A sınıfı: Katı maddeler (odun, kâğıt, tekstil). B sınıfı: Sıvı yanıcılar (benzin, yağ). C sınıfı: Gazlar (LPG, doğal gaz). D sınıfı: Metaller (magnezyum, sodyum gibi). E sınıfı: Elektrik kaynaklı (Türkiye'de genellikle C ile birlikte ele alınır). F sınıfı: Yağlı mutfak yangınları. Yangın, hem doğal afet hem de insan kaynaklı bir tehlike olarak kabul edilir; erken müdahale edilmezse hızla yayılır ve can-mal kaybına yol açar.