İstanbul’un tarihine yolculuk: Konstantinopolis 1696 yaşında

Dünya tarihine yön veren merkezlerden Konstantinopolis’in (İstanbul) başkent ilan edilişinin üzerinden 1696 yıl geçti. Antik Byzantion’un yerinde kurulan şehir, 11 Mayıs 330’daki törenlerle Roma İmparatorluğu’nun yeni yönetim merkezi olarak ilan edildi.

HANEDANLIK İLANI BAŞKENT KARARI

Şehrin kuruluş süreci, 8 Kasım 324 tarihinde Büyük Constantinus’un siyasi hamleleriyle başladı.

Oğlu II. Constantinus’u "caesar" makamına yükselten imparator, eşi Fausta ve annesi Helena’ya da "augusta" unvanını vererek hanedanlık niyetini resmileştirdi. Bu törenlerle eş zamanlı olarak, stratejik öneme sahip Byzantion kenti imparatorluk başkenti olarak seçildi ve yeniden inşa süreci başlatıldı.

ALTI YILLIK İMAR FAALİYETİ

324 ile 330 yılları arasında kent, Roma şehri model alınarak kapsamlı bir imar operasyonuna tabi tutuldu.

Altı yıl süren yoğun çalışmalar neticesinde kamu binaları, meydanlar ve anıtsal yapılarla donatılan şehir, "Nea Roma" (Yeni Roma) ismiyle bir dünya metropolü haline getirildi.

40 GÜN SÜREN ADANMA TÖRENLERİ

Takvimler 11 Mayıs 330’u gösterdiğinde, kentin resmi açılışı ve adanma töreni yapıldı. Konstantinopolis’in imparatorluk merkezi olarak tescillendiği bu tarihi günün ardından, şehirde 40 gün boyunca kesintisiz kutlamalar düzenlendi. Bu tarih, kentin küçük bir kasabadan küresel bir başkente dönüşümünün resmi başlangıcı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Diğer
