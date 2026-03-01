İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu

Toptan eşya fiyatları cephesinde ise sanayi ve inşaat sektörünü yakından ilgilendiren artışlar görüldü. Şubatta en yüksek artış %2,90 ile madenler grubunda yaşandı. Bu grubu %1,82 ile kimyevi maddeler ve %1,57 ile yakacak/enerji maddeleri takip etti.