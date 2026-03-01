İTO verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, şubat ayında bir önceki aya göre %3,85 oranında artış gösterdi. Toptan fiyatlardaki artış ise daha sınırlı kalarak %1 seviyesinde gerçekleşti.Yıllık bazdaki değişimler ise şu şekilde yansıdı.
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
Şubatta Gıda Fiyatları Zirve Yaptıİstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini paylaştı. Verilere göre İstanbul'da yaşam maliyeti artmaya devam ederken, şubat ayının zam şampiyonu açık ara gıda grubu oldu. İşte İstanbul enflasyonuna dair detaylarDerleyen: Dilek Taşdemir
Perakende Fiyatlar: %37,88 (Yıllık)
Toptan Fiyatlar: %19,81 (Yıllık)
ŞUBATTA EN ÇOK NE ZAMANLADI?
Harcama grupları baz alındığında, mutfak masraflarındaki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı.
Kış mevsiminin etkisiyle taze meyve ve sebze fiyatlarındaki yükseliş, gıda grubunu listenin başına taşıdı.
Harcama GrubuAylık Artış Oranı (%)Gıda ve Alkolsüz İçecekler%6,87
Alkollü İçecekler ve Tütün%5,38
Ulaştırma%4,95
Sağlık%3,26
Eğlence ve Kültür%2,66
Haberleşme grubu %0,09 ile en az artış gösteren grup olurken, giyim ve ayakkabı harcamalarında piyasa koşullarına bağlı olarak %0,17'lik bir azalma kaydedildi.
Toptan eşya fiyatları cephesinde ise sanayi ve inşaat sektörünü yakından ilgilendiren artışlar görüldü. Şubatta en yüksek artış %2,90 ile madenler grubunda yaşandı. Bu grubu %1,82 ile kimyevi maddeler ve %1,57 ile yakacak/enerji maddeleri takip etti.
İTO analizine göre fiyatlardaki bu yukarı yönlü seyrin temel nedenleri şunlar:
-Kış şartlarının gıda tedarik zinciri üzerindeki baskısı.
-Sağlık, ulaştırma ve eğlence sektörlerindeki kamu kaynaklı fiyat güncellemeleri.
-Enerji ve inşaat malzemelerindeki yıllık bazda süregelen yüksek artışlar.
İstanbul'un şubat ayı enflasyon oranları sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu.