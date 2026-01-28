İstanbul’da 28 Ocak günü bazı ilçelerde İSKİ kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. İSKİ’nin duyurusuna göre 100 mm çaplı şebeke hattındaki arızalar nedeniyle Maltepe’de belirli mahallelerde geçici su kesintisi uygulanıyor. Onarım ekiplerinin çalışmaları aynı gün içinde bitirmeyi amaçlıyor.

MALTEPE

Maltepe ilçesindeki şebeke hattı arızası Cevizli Mahallesi’ni etkiledi. Bölgede süren onarım çalışmalarının kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Etkilenen bölge: Cevizli Mahallesi

Arıza sebebi: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Tahmini su verme saati: 17.00

Yetkililer, planlandığı gibi ilerlerse Cevizli’de suların öğle saatlerinde akmaya başlayacağını ifade ediyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin verdiği bilgilere göre kesintilerin bitiş saatleri teknik nedenlerle değişebilir. En güncel bilgiler ve olası değişiklikler için İSKİ’nin resmi web sitesi, sosyal medya hesapları ve çağrı merkezinin takip edilmesi tavsiye ediliyor.