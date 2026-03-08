1732 yılında I. Mahmud döneminde inşa edilen, 300 yıllık tarihi miraslar arasında yer alan Tophane Çeşmesi, büyük zarar gördü.

Tophane Meydanı’nda bulunan, İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesi Tophane Çeşmesi'nin etrafında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş yakıldı.

Yakılan ateş nedeniyle tarihi çeşmenin özellikle mermer yüzeylerinin lüle kısmında kararmalar meydana geldi.

ÇEVRESİNDE ATEŞ YAKTILAR

Yaklaşık üç asırdır İstanbul’un en önemli simgeleri arasında yer alan çeşmenin önünde gece saatlerinde yakılan ateş nedeniyle çeşmenin yüzeyinin bir kısmı is ve kumla kaplandığı görülüyor.

“MUHTEMELEN EVSİZLER YAKMIŞ”

Çeşmenin şu anki durumunun kötü olduğunu ifade eden taksi şoförü Veysi Astam, şunları kaydetti:

Biz genelde taksiciler burada çalışıyoruz, bu bölgede çalışıyoruz. Gerçekten dikkat çeken bir çeşme, uzun zamandır var olan bir çeşme. Gayet güzel, turistlerin de dikkatini çeken bir çeşme. Soğuktan dolayı muhtemelen evsizler yakmış. Yetkililer tarafından temizlenirse gayet iyi olur. Şu anda kötü gözüküyor gördüğünüz gibi. Ateş yakılmış, kül halinde bekliyor şu anda.

Tarihi esere verilen zarar, çevrede bulunanların da tepkisini çekerken, olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Öte yandan, çeşmenin üzerindeki is ve kurumun temizlenmesi amacıyla ekiplerin çalışma yapacağı öğrenildi.