Eminönü sokaklarında yürüyenler, tanıdık bir ezgiyle birden duraksadı. İlk anda bir sokak sanatçısı zannedilen kişinin, “Senden Çok Var”, “Beyaz ve Sen”, “Ama Seni Sevdim” gibi hit şarkılarıyla 2000’li yılları domine eden Rober Hatemo olduğu fark edildi. Şarkıyı Rober Hatemo’nun söylediğini anlayan vatandaşlar kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.
İstanbul'un ortasında mikrofonu kaptı: Sokak sanatçısı sandılar, 2000'lerin pop yıldızı Rober Hatemo çıktı
İstanbul Eminönü’nde sokak ortasında yükselen bir şarkı sesi, yoldan geçen vatandaşların dikkatini aniden çekti. Tanıdık gelen bu sesin sahibinin 2000’lerin unutulmaz yıldızı olduğu anlaşılınca herkes şaşkına döndü. Sebebi ise kısa süre sonra ortaya çıktı.
Hatemo’nun sokak arasında şarkı söylediği bu anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde sanatçı, herhangi bir sahne ya da özel alan olmaksızın Eminönü’nün kalabalık ortamında performans sergiliyordu.
Viral olan bu görüntüler, Rober Hatemo’nun yeni klibi için gerçekleştirilen bir çekime ait çıktı. Klip çekimi sırasında sokakta şarkı söyleyen Hatemo, etrafındaki şaşkın bakışlara aldırmadan performansına devam etti.
Geçtiğimiz ay bir YouTube programına konuk olan Rober Hatemo, çocukluğunda babasıyla yaşadığı sorunlu ilişkiyi ve maruz kaldığı fiziksel şiddeti anlatmıştı. Şiddet nedeniyle zaman zaman nefesinin kesildiğini belirten Hatemo, içten itiraflarıyla izleyicileri derinden etkilemişti.
Kariyeri hakkında da konuşan Hatemo, bugüne dek hiç ödül almamasına vurgu yaparak kırgın olmadığını ifade etti ve “Bana bir tane ödül vermediler. Gidiyorsun, izliyorsun, geliyorsun. Artık aday da yapmıyorlar. Zaten verseler de almam” sözleriyle sektöre sitemini dile getirdi.
ROBER HATEMO KİMDİR?
Rober Hatemo, Türk pop müziğinin tanınmış isimlerinden biri olan Ermeni asıllı şarkıcı ve söz yazarı. 25 Aralık 1974 tarihinde Çanakkale'de doğdu.
Çocukluğunu İstanbul Kumkapı ve Taksim semtlerinde geçirmiş, Ermeni kökenli bir ailede büyümüştür. Annesinin ninnileri ve dedesinin kemanıyla müziğe erken yaşta ilgi duydu.
Müzik kariyerine 1997 yılında "Esmer" adlı ilk albümüyle adım atmış ve çıkış şarkısı "Esmer" ile büyük başarı elde etti.
2000'li yıllarda özellikle fantezi-pop tarzındaki eserleriyle popüler olmuş, "Senden Çok Var", "Beyaz ve Sen", "Ama Seni Sevdim", "Aşksız Prens", "Giden Candan Gidiyor", "Canına Okuyacağım" gibi hit şarkılarla geniş kitlelere ulaştı.
Albümleri arasında Sen Farklısın (1998), Azılı Bela (2001), Sihirli Değnek (2006), Pabucumun Dünyası (2014) öne çıkar. Kariyeri boyunca BMG, Erol Köse Production, Avrupa Müzik ve Sony Music gibi şirketlerle çalıştı.
Zor bir çocukluk geçirdiği, babasıyla sorunlu ilişkisi ve maruz kaldığı fiziksel şiddet gibi konuları samimi röportajlarında paylaştı. 2000'lerin romantik prensi olarak anılan Hatemo, enerjik sahne performansları ve duygusal şarkı sözleriyle tanınır.
Hâlâ müzik yapmaya devam etmekte olup, zaman zaman yeni single ve albümlerle hayranlarının karşısına çıktı.
Hit şarkılarından bazıları: Beyaz ve Sen, Senden Çok Var, Giden Candan Gidiyor, Aşksız Prens , Canına Okuyacağım
YAŞADIĞI POLEMİKLER
Rober Hatemo'nun kariyeri boyunca büyük skandallar veya ağır polemiklerden genellikle uzak durduğu biliniyor. Daha çok müzik odaklı bir profil çizmiş ve adını genelde şarkılarıyla duyurdu. Ancak bazı röportajlarda, sosyal medya paylaşımlarında veya kamuoyu olaylarında tartışma yaratan açıklamaları ve durumları olmuştu. Bunlar genellikle kişisel itiraflar, sektör eleştirileri veya yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan kısa süreli gerginliklerdir.
Kronolojik olarak bilinen başlıca polemik ve tartışma yaratan olaylar şöyle;
2000'ler başı (yaklaşık 2000-2010 arası): Dönemin bazı haberlerine göre Ergenekon süreciyle bağlantılı olarak "kelleme 50 bin dolar ödül kondu" şeklinde tehditler aldığı ve bir süre yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını 2023'te röportajda açıklamıştı. Bu, doğrudan bir polemik değil ama hayatında büyük bir tartışma ve tehlike unsuru olarak gündeme geldi.
2015: Popüler TV dizisi Kardeş Payı'nda bir karakterin espri amaçlı Rober Hatemo'yu "yabancı bir şarkıcı" gibi göstermesine sert tepki verdi. Bu olay, Ermeni kökenli olması nedeniyle ayrımcılık ve kimlik önyargılarına dikkat çeken nadir kamuoyu tepkilerinden biri olmuş, farkındalık yarattı.
2016 civarı: Ödül törenlerinde bazı sanatçıların (kendisi dahil) şirketleri arasında soğuk rüzgarlar estiği haberlerde adı geçmiş, ancak doğrudan kişisel bir polemik olmamıştı.
2023 (Temmuz): "Gör Beni" programında çocukluk travmaları, babasından şiddet gördüğünü, psikolojik destek almadığını ve "her zaman ötekiydim" diyerek ayrımcılık hissettiğini samimi şekilde anlatmıştı. Bu itiraflar duygusal yankı uyandırmış, bazı kesimlerce takdir edilmiş olsa da sektördeki "ödül almamak" sitemiyle birleşince tartışma konusu olmuştu.
2025 (Ekim): Şarkıcı Güllü'nün vefatı sonrası yaptığı açıklamalar (Güllü'nün yaşam koşulları hakkında yorumu) sosyal medyada tepki çekmiş, Ece Erken ile sosyal medya üzerinden yazışmalar ve karşılıklı açıklamalarla kısa süreli bir "Güllü kavgası" tartışması yaşanmıştı. Hatemo yanlış anlaşıldığını belirterek yazışmaları paylaşmış, Erken de yanıt vermişti.
Diğer yıllarda (örneğin 2024-2025) daha çok çocukluk şiddeti itirafları, ödül alamama sitemi ("Bana bir tane ödül vermediler, verseler de almam"), TRT'de engellendiği iddiaları veya konserlerdeki gergin anlar (Çeşme konseri gibi) gibi konular gündeme gelmiş, ancak bunlar ağır polemik düzeyine ulaşmamıştı.
Son dönemde (2025-2026) daha çok sahne performansları, yeni şarkılar ve olumlu haberlerle (konserler, Yıldız Tilbe düeti vb.) gündemde kalmıştı.