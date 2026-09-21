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Cumhurbaşkanı kararıyla 27 ilde toplam 4 bin 300 hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarılırken, kararın en ağır faturası İstanbul’un doğa alanlarına ve su havzalarına kesildi.

Doğal sit alanlarının statülerinin esnetilmesi, Hazine’ye ait ağaçlık arazilerin özelleştirme kapsamına alınması ve lüks konutların hemen yanı başındaki ormanların vasıfsızlaştırılması, megakentte yeni bir yapılaşma dalgasının önünü açtı.

BEYKOZ'DA HAVUZLU VİLLALARIN DİBİNE YAPILAŞMA İZNİ

Sözcü'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre; Beykoz’un Paşamandıra ve Dereseki mahallelerinde bulunan çok sayıda konut alanı ile müstakil evlerin bahçeleri orman sınırları dışına çıkarıldı. Bölgedeki havuzlu villaların hemen bitişiğinde yer alan 3 bin 665 metrekarelik orman arazisinin vasfının değiştirilmesiyle, lüks konut alanlarının genişlemesine imkan sağlandı. Benzer şekilde, ekolojik açıdan kritik önem taşıyan Riva Deresi’ne yakın parseller de orman kalkanından yoksun bırakıldı.

ÖMERLİ BARAJI HAVZASINDA DEVASA ALANLAR SINIR DIŞINA ÇIKARILDI

Pendik Ballıca bölgesinde içme suyu kaynaklarına yakınlığıyla bilinen devasa araziler korumasız hale getirildi. İlçede 48 bin 535 metrekarelik alanın yanı sıra, Ömerli Barajı besleme havzasına komşu 105 bin 724 metrekare ve 19 bin 548 metrekare büyüklüğündeki iki ayrı parsel orman sınırından çıkarılarak yapılaşma tehdidiyle baş başa bırakıldı.

SARIYER'DE BOĞAZ MANZARALI ORMANA ÖZELLEŞTİRME KISKACI

Sarıyer’in Kumköy (Kilyos) ve Rumelifeneri mahallelerindeki Doğal Sit Alanı statüleri esnetilerek "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak yeniden tescil edildi. Çoğunluğu orman niteliğindeki bu alanlarda derecelerin düşürülmesi mevcut ve olası yapılaşmaların yolunu açtı. Ayrıca Sarıyer'de Boğaz'a yakın konumda bulunan ve üzerinde yoğun ağaç örtüsü barındıran 17 bin 893 metrekarelik Hazine arazisi de doğrudan özelleştirme kapsamına alındı.