İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentin ocak ayı meyve ve sebze hareketliliğini açıkladı. Verilere göre, Bayrampaşa ve Ataşehir halinde toplamda yüzlerce çeşit ürün İstanbulluların sofralarına ulaştı.

HALLERDE KAÇ ÇEŞİT ÜRÜN SATILDI?

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde ocak ayında 29 farklı meyve ve 46 sebze satıldı. Ataşehir Hali’nde ise 28 meyve ve 45 sebze çeşidi alıcı buldu.

Toplam ürün miktarına bakıldığında, Bayrampaşa Hali’ne 55 bin 970 ton meyve ve 88 bin 885 ton sebze,

Ataşehir Hali’ne ise 21 bin 483 ton meyve ve 28 bin 122 ton sebze sevk edildi. Böylece iki hale toplamda 194 bin 460 ton ürün geldi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MEYVE VE SEBZE

İstanbulluların ocak ayında tercihi, meyvede mandalina, sebzede ise domates oldu. Bayrampaşa Hali’ne getirilen ürünler arasında mandalina 13 bin 280 ton, domates 14 bin 263 ton olarak kayıtlara geçti. Ataşehir Hali’nde ise mandalina 4 bin 908 ton, domates 4 bin 762 ton olarak alıcı buldu. Her iki hal toplamında ise 18 bin 188 ton mandalina ve 19 bin 25 ton domates satıldı.

Mandalinayı, portakal, muz, elma, limon, nar, armut, Trabzon hurması, çilek ve kivi takip etti. Sebzelerde ise domatesin ardından patates, havuç, biber, salatalık, beyaz lahana, kuru soğan, karnabahar, turp ve ıspanak en çok tercih edilenler oldu.

FİYATLARDA DURUM

Meyvelerde mandalina kilogram fiyatı 29,38 TL, portakal 30 TL, muz 62,35 TL, elma 71,36 TL, limon 57,81 TL, nar 63,13 TL, armut 64,69 TL, Trabzon hurması 70 TL, çilek 180 TL, kivi 106,25 TL olarak belirlendi. Sebzelerde domatesin kilogramı 83,06 TL, patates 17,81 TL, havuç 12,72 TL, biber 60,55 TL, salatalık 73,91 TL, beyaz lahana 12,50 TL, kuru soğan 12 TL, karnabahar 21,88 TL, turp 13,75 TL, ıspanak ise 26,88 TL’den satıldı.

Ocak ayında hallerde satılan en pahalı ürün 252,19 TL ile kestane oldu. Kestanenin ardından dut, çilek, kuru sarımsak, taze fasulye, mantar, ayva, ananas ve kivi en yüksek fiyatlı ürünler arasında yer aldı.

BAYRAMPAŞA İLE ATAŞEHİR'DEKİ HALLERE EN ÇOK GETİRİLEN 10 MEYVENİN MİKTARLARI ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:

Mandalina: 18 bin 188 ton

Portakal: 17 bin 340 ton

Muz: 11 bin 767 ton

Elma: 9 bin 484 ton

Limon: 6 bin 456 ton

Nar: 3 bin 65 ton

Armut: 3 bin 13 ton

Trabzon hurması: 1578 ton

Çilek: 1392 ton

Kivi: 665 ton

BU HALLERE EN ÇOK GETİRİLEN 10 SEBZENİN MİKTARLARI ŞÖYLE:

Domates: 19 bin 25 ton

Patates: 15 bin 17 ton

Havuç: 9 bin 453 ton

Biber: 8 bin 418 ton

Salatalık: 7 bin 284 ton

Beyaz lahana: 7 bin 38 ton

Kuru soğan: 6 bin 784 ton

Karnabahar: 5 bin 463 ton

Turp: 4 bin 102 ton

Ispanak: 3 bin 927 ton

BAYRAMPAŞA İLE ATAŞEHİR'DEKİ HALLERDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 MEYVENİN FİYATI:

Mandalina: 29,38 lira

Portakal: 30 lira

Muz: 62,35 lira

Elma: 71,36 lira

Limon: 57,81 lira

Nar: 63,13 lira

Armut: 64,69 lira

Trabzon hurması: 70 lira

Çilek: 180 lira

Kivi: 106,25 lira

İKİ HALDE DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 SEBZENİN FİYATI:

Domates: 83,06 lira

Patates: 17,81 lira

Havuç: 12,72 lira

Biber: 60,55 lira

Salatalık: 73,91 lira

Beyaz lahana: 12,50 lira

Kuru soğan: 12 lira

Karnabahar: 21,88 lira

Turp: 13,75 lira

Ispanak: 26,88 lira

İKİ HALDE DE EN PAHALI OLAN 10 ÜRÜNÜN FİYATI:

Kestane: 252,19 lira

Dut: 208,44 lira

Çilek: 180 lira

Kuru sarımsak: 151,56 lira

Taze fasulye: 144,69 lira

Mantar: 125,31 lira

Ayva: 115,63 lira

Ananas: 107,81 lira

Kivi: 106,25 lira

Taze Soğan: 98,44 lira