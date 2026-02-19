İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentin ocak ayı meyve ve sebze hareketliliğini açıkladı. Verilere göre, Bayrampaşa ve Ataşehir halinde toplamda yüzlerce çeşit ürün İstanbulluların sofralarına ulaştı.
HALLERDE KAÇ ÇEŞİT ÜRÜN SATILDI?
Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde ocak ayında 29 farklı meyve ve 46 sebze satıldı. Ataşehir Hali’nde ise 28 meyve ve 45 sebze çeşidi alıcı buldu.
Toplam ürün miktarına bakıldığında, Bayrampaşa Hali’ne 55 bin 970 ton meyve ve 88 bin 885 ton sebze,
Ataşehir Hali’ne ise 21 bin 483 ton meyve ve 28 bin 122 ton sebze sevk edildi. Böylece iki hale toplamda 194 bin 460 ton ürün geldi.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN MEYVE VE SEBZE
İstanbulluların ocak ayında tercihi, meyvede mandalina, sebzede ise domates oldu. Bayrampaşa Hali’ne getirilen ürünler arasında mandalina 13 bin 280 ton, domates 14 bin 263 ton olarak kayıtlara geçti. Ataşehir Hali’nde ise mandalina 4 bin 908 ton, domates 4 bin 762 ton olarak alıcı buldu. Her iki hal toplamında ise 18 bin 188 ton mandalina ve 19 bin 25 ton domates satıldı.
Mandalinayı, portakal, muz, elma, limon, nar, armut, Trabzon hurması, çilek ve kivi takip etti. Sebzelerde ise domatesin ardından patates, havuç, biber, salatalık, beyaz lahana, kuru soğan, karnabahar, turp ve ıspanak en çok tercih edilenler oldu.
FİYATLARDA DURUM
Meyvelerde mandalina kilogram fiyatı 29,38 TL, portakal 30 TL, muz 62,35 TL, elma 71,36 TL, limon 57,81 TL, nar 63,13 TL, armut 64,69 TL, Trabzon hurması 70 TL, çilek 180 TL, kivi 106,25 TL olarak belirlendi. Sebzelerde domatesin kilogramı 83,06 TL, patates 17,81 TL, havuç 12,72 TL, biber 60,55 TL, salatalık 73,91 TL, beyaz lahana 12,50 TL, kuru soğan 12 TL, karnabahar 21,88 TL, turp 13,75 TL, ıspanak ise 26,88 TL’den satıldı.
Ocak ayında hallerde satılan en pahalı ürün 252,19 TL ile kestane oldu. Kestanenin ardından dut, çilek, kuru sarımsak, taze fasulye, mantar, ayva, ananas ve kivi en yüksek fiyatlı ürünler arasında yer aldı.
