İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli’de bir adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul’un lüks semtinde zehir fabrikası: Uyuşturucu tacirlerinin planını polis bozdu - Resim : 1

Adreste yapılan aramalarda 297 kilogram uyuşturucu, 520 kilogram kimyasal katkı maddesi, 1 karıştırıcı makine, 1 uyuşturucu imalatında kullanılan makine ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

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İstanbul’un lüks semtinde zehir fabrikası: Uyuşturucu tacirlerinin planını polis bozdu - Resim : 3

Operasyonda şüpheliler İ.A. ve K.İ. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul’un lüks semtinde zehir fabrikası: Uyuşturucu tacirlerinin planını polis bozdu - Resim : 4