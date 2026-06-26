İstanbul'un lüks semtinde buda oldu: Kafeye girdiği gibi tekme tokat saldırdı: Hastanelik oldu

Kadıköy’de bir kafeye gelen kişi, çalışanı tekme ve yumruklar atarak darbetti. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen kafe çalışanı hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.