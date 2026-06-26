Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'un lüks semtinde buda oldu: Kafeye girdiği gibi tekme tokat saldırdı: Hastanelik oldu

İstanbul'un lüks semtinde buda oldu: Kafeye girdiği gibi tekme tokat saldırdı: Hastanelik oldu

İstanbul'un lüks semtinde hareketli anlar yaşandı. Bir kafeye gelen şüpheli kafe çalışanına tekmeli yumruklu saldırdı. Ring alanına dönen kafede kafede oturanlar, şüpheliyi zor tutular. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan talihsiz genç hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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İstanbul'un lüks semtinde buda oldu: Kafeye girdiği gibi tekme tokat saldırdı: Hastanelik oldu - Resim: 1

Kadıköy’de bir kafeye gelen kişi, çalışanı tekme ve yumruklar atarak darbetti. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen kafe çalışanı hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'un lüks semtinde buda oldu: Kafeye girdiği gibi tekme tokat saldırdı: Hastanelik oldu - Resim: 2
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İstanbul'un lüks semtinde buda oldu: Kafeye girdiği gibi tekme tokat saldırdı: Hastanelik oldu - Resim: 3

İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücudunda kırıklar oluştuğu belirlenen kafe çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul'un lüks semtinde buda oldu: Kafeye girdiği gibi tekme tokat saldırdı: Hastanelik oldu - Resim: 4

Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kafe çalışanını darbetmesi ve saldırının ardından kaçtığı anlar yer aldı.

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İstanbul'un lüks semtinde buda oldu: Kafeye girdiği gibi tekme tokat saldırdı: Hastanelik oldu - Resim: 5

Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.F.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından yarın 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İstanbul'un lüks semtinde buda oldu: Kafeye girdiği gibi tekme tokat saldırdı: Hastanelik oldu - Resim: 6
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İstanbul'un lüks semtinde buda oldu: Kafeye girdiği gibi tekme tokat saldırdı: Hastanelik oldu - Resim: 7
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